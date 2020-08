Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A câmera sob a tela há muito é apontada como o próximo passo na tecnologia do smartphone para ajudar a manter a tela livre de interrupções, como entalhes ou furos.

A ZTE afirma ser a primeira a chegar ao mercado, com o Axon A20 5G, conforme proclamado por Ni Fei, o presidente de dispositivos móveis da empresa, no site de mídia social chinês Weibo .

Agora está longe de ser a primeira vez que ouvimos falar sobre tecnologia de câmera sob a tela. Em maio de 2020, surgiram algumas dessas notícias: há rumores de que o Huawei Mate 40 apresenta tal solução ; A Xiaomi patenteou uma maneira de fornecer essa tecnologia . Então, em junho, o Oppo exibiu sua versão .

A corrida da ZTE até a linha de chegada é uma declaração de intenções. É uma marca enorme - mas não com alcance internacional completo no momento. Portanto, ser o primeiro a cruzar a linha com certeza será uma maneira de fazer com que todos olhem com interesse.

Então, o que mais sabemos sobre o A20 5G? Não muito. A conectividade 5G é garantida, é claro, mas não há especificações, data de lançamento ou preço adicionais. Mesmo a imagem acima não é do telefone.

Fale sobre uma provocação sem grande revelação. Estaremos atentos para ver o que a ZTE lança ao mundo, já que 2021 é provavelmente o ano do telefone com câmera sob a tela.

Escrito por Mike Lowe.