ZTE lançará novos dispositivos 5G este mês

A ZTE divulgou um comunicado dizendo que ainda está focado no lançamento de uma "grande variedade de dispositivos 5G" no Mobile World Congress (MWC) em Barcelona este mês. No entanto, a ZTE "não realizará o evento de lançamento do aparelho", de acordo com o representante com o qual estivemos em contato.

Há rumores de que alguns fabricantes chineses estão saindo do evento logo após o surto de coronavírus, e o fabricante coreano LG já decidiu ficar em casa e lançar seu telefone LG G9 ThinQ posteriormente .

No entanto, 2020 é um momento importante para lançamentos móveis, já que o 5G entra em ação e muitos fabricantes ainda desejam mostrar seus produtos.

A ZTE está seguindo em frente com seus planos e chegou ao ponto de dizer que monitorará os participantes no show quanto a sinais do vírus antes da partida e durante o show, enquanto executivos seniores estão sendo levados de avião para a Europa duas semanas antes para isolar-se.

A empresa também disse que todos os funcionários no estande não serão chineses e principalmente da Europa. Há alguma sugestão de que, devido a problemas de viagem (muitas companhias aéreas pararam voos), muitos participantes não pudessem chegar a Barcelona de qualquer maneira.

Os organizadores do evento - a GSMA - também acompanharam alguns de seus principais preparativos e dizem que proibirão os participantes de apertarem as mãos no evento que começa em 23 de fevereiro.

Uma tendência maior é que o coronavírus já fechou lojas de tecnologia e operações de fábrica na China - e você sabe onde o seu smartphone é fabricado. Dependendo de como as coisas acontecem, o coronavírus pode ter um impacto nos lançamentos e no estoque durante grande parte da primeira parte de 2020.