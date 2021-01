Como manter a música do YouTube tocando em segundo plano no iPhone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No iPhone, a maioria dos aplicativos de música permite reproduzir música em segundo plano. Afinal, eles seriam virtualmente inúteis se não pudessem. Para aplicativos de vídeo, esse não é o caso, o que - mais uma vez - faz sentido, já que você não pode assistir a vídeos com o iPhone bloqueado e o telefone no modo de espera.

Com o YouTube, o app é uma espécie de plataforma dois-em-um que oferece vídeos e, com isso, videoclipes, o que é uma forma surpreendentemente popular de consumir música atualmente. Você pode encontrar episódios de podcast e shows lá também.

Agora, o YouTube permite que você use seu aplicativo de vídeo para reproduzir música em segundo plano, mas há uma ressalva: você precisa ser um assinante Premium para aproveitar esse recurso. Claro, você pode usar o aplicativo YouTube Music, mas, novamente, você precisa ser um assinante para isso também.

Felizmente, há uma solução alternativa que permite reproduzir músicas de vídeos do YouTube gratuitamente, em segundo plano, e isso não é realmente difícil de fazer. Assista ao nosso vídeo rápido abaixo ou siga o guia escrito abaixo.

O truque é usar o navegador padrão do seu telefone, Safari:

Abra o Safari e vá para YouTube.com

Agora procure o videoclipe que deseja ouvir

Toque no ícone Aa na barra de endereço / pesquisa

Escolha solicitar site para desktop no menu suspenso

Clique em reproduzir em seu vídeo

Nesse ponto, quando você voltar para a tela inicial ou bloquear o telefone, a música irá parar porque o vídeo para de tocar. No entanto, você pode reproduzi-lo facilmente novamente, sem precisar voltar ao navegador.

Centro de controle suspenso (ou puxe-o de baixo se você tiver um iPhone com TouchID)

Encontre o widget de reprodução de música

Deve ter a faixa da música rotulada no navegador

Aperte o botão play

É importante observar que esse recurso não funciona a menos que você coloque a página do YouTube no modo desktop do navegador, portanto, essa é uma etapa obrigatória.

Depois de fazer isso e abrir o Control Center, você deverá ver a opção de reproduzir a música novamente. Assim que estiver reproduzindo, você pode bloquear o telefone, reproduzi-lo e pausá-lo no controle da tela de bloqueio ou apenas fazer seus negócios usando outros aplicativos do telefone.

É importante notar, se você estiver em uma lista de reprodução ou fila, ela não parece continuar automaticamente para a próxima música, então você precisa reabrir o Safari para escolher uma nova música quando uma terminar. Felizmente, o YouTube está cheio de longas compilações e você pode encontrar facilmente vídeos com mais de uma hora.

Escrito por Cam Bunton.