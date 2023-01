Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A série Redmi Note 12 começou seu lançamento global após um evento de lançamento realizado por Xiaomi na Índia.

A série contém três telefones - o Redmi Note 12 5G, o Redmi Note 12 Pro 5G e o Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Aqui está o que cada aparelho oferece:

Redmi Nota 12 5G

A nota 12 5G é a mais acessível do grupo e vem em duas configurações.

Há um modelo de 4GB+128GB que vai por 17.999 INR ($220) e uma versão de 6GB+128Gb por 19.999 INR ($240).

Ele oferece um processador Snapdragon 4 Gen 1, um display AMOLED de 6,67 polegadas de 120Hz e uma bateria de 5000 mAh com carga rápida de 33W.

Você também recebe um conjunto triplo de câmeras traseiras com um disparador primário de 48MP, 8MP ultra largo e 2MP macro. O disparador de selfie é de 13MP.

Obtenha gratuitamente Pixel Buds A-Series com pedido Pixel 6a Por Pocket-lint International Promotion · 21 Julho 2022 Por um tempo limitado, o Google lançará os Pixel Buds A-Series gratuitamente com seu Pixel 6a.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Redmi Nota 12 Pro 5G

A Nota 12 Pro está disponível em três variedades: 6GB+128GB, 8GB+128GB ou 8GB+256GB.

Os preços variam de 24.999 INR ($300) a 27.999 INR ($340).

Por este preço, você obtém a mesma tela AMOLED de 120Hz, mas o processador é atualizado para o MediaTek Dimensity 1080.

A capacidade de 5000 mAh não foi alterada, mas o modelo Pro carrega a uma velocidade de 67W.

A câmera principal recebe um sensor de até 50MP com estabilização óptica da imagem enquanto as câmeras auxiliares permanecem as mesmas.

A câmera selfie, também, vê uma atualização para 16MP no modelo Pro.

Redmi Nota 12 Pro+ 5G

A nota 12 Pro+ vem como 8GB+256GB por 29.999 INR ($360) ou como 12GB+256GB por 32.999 INR ($400).

As especificações são em sua maioria as mesmas da Nota 12 Pro, mas a carga rápida é atingida por um raio de 120W.

Ela também possui uma câmera primária Samsung HPX de 200MP com OIS, enquanto as outras câmeras permanecem as mesmas.

Ainda não está claro quando estes dispositivos estarão disponíveis fora da Índia, mas para aqueles na região, a partir de 11 de janeiro de 2023, você poderá colocar suas mãos em uma.

Escrito por Luke Baker.