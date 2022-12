Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Xiaomi confirmou que a Redmi Note 12 Pro+ receberá uma revelação internacional em 5 de janeiro de 2023, ao mesmo tempo em que aponta que ela terá uma enorme câmera de 200 megapixels.

O novo telefone foi provocado através da conta da Redmi indiana no Twitter e já está se tornando um dos mais interessantes a sair da sub-marca Xiaomi em algum tempo. A menção de uma câmera principal de 200 megapixels é suficiente para que todos se interessem, mas precisaremos esperar pelo evento SuperNote em pouco menos de um mês para conhecer o resto dos detalhes.

A maior resolução de sempre em uma câmera smartphone = #RedmiNote12 Pro+ 5G!



Esta câmera de 200mp no #SuperNote é a única câmera que você precisará.



P.S. Seu desejo das 12:12 está prestes a se realizar em 05.01.2023!



Fique ligado: pic.twitter.com/u6wN6jN8M9- Redmi Índia (@RedmiIndia) 12 de dezembro de 2022

Entretanto, já sabemos tudo sobre a Redmi Note 12 Pro+ porque ela já está à venda na China, completa com aquele sistema de câmera insana.

Então, o que os compradores devem esperar? Há o MediaTek Dimensity 1080 com até 12GB de RAM e 256GB de armazenamento. Essa tela de 200 megapixels virá com uma câmera macro de 8 megapixels ultrawide e 2 megapixels ao lado. A versão chinesa também inclui suporte para a tecnologia HyperCharge de 120W, enquanto as cores azul, branco e preto estão disponíveis. Isso pode mudar internacionalmente, no entanto.

