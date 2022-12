Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Xiaomi revelou oficialmente os Xiaomi 13 e 13 Pro, novos telefones que oferecem muitos recursos de ponta, incluindo um novo chip Snapdragon 8 Gen 2.

Ambos os novos telefones Xiaomi fazem uso desse novo chip da Qualcomm, o que significa que você não vai encontrar nenhum deles querendo desempenho. Mas há diferenças entre os dois aparelhos que são dignas de nota.

Começando com o Xiaomi 13, o telefone vem com uma tela FHD+ OLED de 6,39 polegadas com suporte para uma taxa de atualização de 120Hz. No interior, você encontrará uma bateria de 4.500mAh que pode ser carregada a até 67W usando um cabo antiquado. Em termos de câmeras, o atirador principal é um caso de 50 megapixels com HyperOIS. A câmera secundária é uma ultrawide de 12 megapixels enquanto uma câmera de 10 megapixels cuida das tarefas de telefoto.

Os compradores da Xiaomi 13 pagarão 3.999 yuan (cerca de £465 ou $572) por um modelo com 128GB de armazenamento e 8GB de RAM, enquanto a versão de 512GB com 12GB de RAM fará com que os compradores paguem 4.999 yuan (cerca de £582 ou $716). As opções de cores incluem Preto, Branco e Verde selvagem, enquanto um Azul com acabamento em couro falso também será oferecido.

No mundo do Xiaomi 13 Pro, as coisas se tornam mais interessantes. O mesmo chip Snapdragon 8 Gen 2 é emparelhado com uma tela OLED curvada QHD+ de 6,73 polegadas com a mesma taxa de atualização de 120Hz, mas a carga com fio aumenta para 120W. No sentido da câmera, uma câmera principal IMX989 de 50 megapixels de uma polegada é unida por outra câmera de 50 megapixels, desta vez lidando com funções ultrawide. Uma terceira câmera de 50 megapixels também cuida das necessidades de 3x telefoto.

Aqueles que comprarem a Xiaomi 13 Pro terão a escolha de quatro opções diferentes de armazenamento quando ela for à venda na China, em 14 de dezembro. O modelo base será o modelo de 128GB com 8GB de Ram que será vendido por 4.999 yuans chineses (cerca de £582 e $716) com o topo de gama de 512GB de armazenamento obtendo 12GB de RAM por 6.299 yuans (cerca de £734 ou $902). As cores incluem Cerâmica Preta, Cerâmica Branca e Verde Selvagem.

No entanto, ainda não há notícias sobre a disponibilidade internacional - você vai precisar esperar até o próximo ano para isso. Se você estiver na China, você pode fazer seu pedido hoje.

Escrito por Oliver Haslam.