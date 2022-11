A série Xiaomi 13 confirma enormes choques de câmera e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Xiaomi está se preparando para anunciar dois novos telefones e nós fomos tratados com nossas primeiras mãos antes de seu lançamento em 1 de dezembro.

O Xiaomi 13 e o Xiaomi 13 Pro estão aparecendo aqui e ali há pouco tempo e Xiaomi já confirmou que os aparelhos serão anunciados em 1 de dezembro. Agora, as novas imagens práticas publicadas na Weibo nos dão nossa primeira visão do mundo real dos aparelhos - incluindo alguns solavancos de câmera de tamanho considerável.

As imagens foram compartilhadas na rede social chinesa Weibo e mostram tanto o padrão Xiaomi 13 quanto o Xiaomi 13 Pro de alta qualidade. O primeiro tem uma aparência distinta semelhante à do iPhone 14 completo com costas planas, mas o Xiaomi 13 Pro vai para uma abordagem mais arredondada. É uma abordagem semelhante na frente, com as bordas curvas do modelo Pro a distinguirem-se ainda mais.

Ambos têm grandes saliências de câmera, mas é o Xiaomi 13 Pro que tem o maior de todos. Espera-se que ambos os telefones tenham câmeras principais de 50 megapixels, mas é o Pro que tem a lombada mais grossa e, significativamente, se estas imagens forem alguma indicação.

O modelo Pro também parece ter um verso texturizado, enquanto o Xiami 13 padrão terá um toque mais suave.

Com a Xiaomi preparada para tirar as envolturas destes dois telefones dentro de dias, as expectativas já são altas. Espera-se que ambos os dispositivos usem os últimos chips Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm, garantindo um desempenho rápido.

Escrito por Oliver Haslam.