Xiaomi 13 especificações vazaram online com o Snapdragon 8 Gen 2 e mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Xiaomi já havia dito que estaria construindo um telefone em torno do Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e agora achamos que sabemos qual telefone será esse.

Com a Qualcomm tendo tirado a embalagem de seu próximo e mais rápido chip telefônico na semana passada, era apenas uma questão de tempo até que tivéssemos a confirmação de quais telefones ela encontrará seu caminho. Agora, um vazamento sugere que o Xiaomi 13 se beneficiará do melhor chip da Qualcomm até o momento.

O bem conhecido Leaker Digital Chat Station compartilhou informações sobre o próximo lançamento. De acordo com eles, o Snapdragon 8 Gen 2 irá de fato alimentar o Xiaomi 13, mas isso não é tudo o que podemos esperar.

Além desse chip, a Digital Chat Station diz que também podemos esperar por uma tela de 2K de resolução apoiada por uma câmera principal Sony IMX8 série 50-megapixel com estabilização óptica da imagem.

Além disso, há também menção de suporte para carregamento rápido de 120W, o que significa que você será capaz de superar este garoto mau em pouco tempo. Isso pode vir a ser útil se as promessas de desempenho da Qualcomm forem em dinheiro, mas suas reivindicações de melhoria no gerenciamento de energia não se concretizam.

Os relatórios anteriores informaram que Xiaomi enviou esta coisa com um display de 6,2 polegadas com uma taxa de atualização de 120Hz, o que faz com que a folha de especificações seja bastante interessante.

Tudo isso é uma notícia promissora e deve garantir uma melhoria razoável em relação ao Xiaomi 12 que sai, com essa capacidade de carga particularmente impressionante dado o limite de 67W do modelo mais antigo.

Escrito por Oliver Haslam.