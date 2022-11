Xiaomi 13 e 13 Pro mostram um grande choque de câmera e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Aqueles que aguardam o Xiaomi 13 ou 13 Pro agora têm pelo menos alguns renders para ver enquanto aguardam por aquele lançamento esperado para o final do ano.

Novas imagens compartilhadas pelo leaker Steve 'OnLeaks' Hemmerstoffer mostram tanto o Xiaomi 13 padrão quanto o Xiaomi 13 Pro topo de gama, com este último ostentando um grande galo de câmera se estivermos nos orientando corretamente. O modelo padrão também se parece surpreendentemente com um iPhone 14.

Começando com esse modelo padrão, os revestimentos vazados mostram um telefone que vem com uma tela plana de 6,2 polegadas e um furo central para a câmera na parte superior. Três câmeras também parecem ter um espaço na parte de trás. Além disso, fica muito bem em um acabamento branco e prateado com o telefone medindo 152,8mm x 71,5mm x 8,3mm, de acordo com o relatório em colaboração com a CompareDial.

Passando para o mais impressionante Xiaomi 13 Pro, o aparelho fica ainda melhor em preto. O dispositivo em si mede 163mm x 74,6mm x 8,8mm de acordo com o relatório Zoutons, enquanto a câmera dá um empurrão que, em conjunto, atinge uma espessura de 11,8mm. Há um visor curvo que se pensa ter cerca de 6,55 polegadas de tamanho, novamente com uma câmera com furo central.

Os vazamentos anteriores do Xiaomi 13 Pro têm o dispositivo com um chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e um trio de câmeras de 50 megapixels. Mas quanto a quando teremos a confirmação disso, ninguém realmente sabe. Um anúncio para o final do ano parece mais provável, talvez até em 2023. É quando teremos algumas especificações difíceis de serem examinadas, assim como o preço dos dois modelos também.

Escrito por Oliver Haslam.