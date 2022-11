Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Xiaomi's 12S Ultra foi usado para criar um novo conceito de telefone, um que pode pegar uma lente Leica de tamanho normal e combiná-la com aquele sensor de câmera de 1 polegada.

O novo conceito é aquele que Xiaomi começou a provocar em suas páginas sociais enquanto um vídeo também mostra como as coisas podem acontecer. Isto se este conceito se transformar em um telefone de embarque que, neste momento, está longe de ser garantido.

Se isso acontecer, porém, esta coisa será muito doce. Baseado no Xiaomi 12S Ultra, este conceito usa seu sensor de 1 polegada com efeito total, dando aos proprietários a chance de encaixar em uma lente de câmera em tamanho real. Isso significaria que os fotógrafos não teriam que se contentar com o relativamente pequeno embutido no aparelho, permitindo fotos ainda melhores. Além disso, não estamos falando aqui de uma lente qualquer - o conceito mostra as lentes da série M da Leica sendo usadas.

Leica já tem seus dedos no Xiaomi 12S Ultra depois de trabalhar com a empresa chinesa em seu sistema de câmera, mas este conceito leva as coisas a um nível totalmente novo - incluindo um sensor secundário de 1 polegada apenas para uma boa medida.

A Xiaomi considera que este conceito ofereceria aos fotógrafos a chance de tirar fotos RAW de 10 bits com atualizações para a aplicação da câmera embutida, permitindo várias capacidades de ajuste fino.

Infelizmente, parece improvável que isto venha a ver a luz do dia, quanto mais não seja porque parece que o mercado para ele seria relativamente pequeno.

Escrito por Oliver Haslam. Edição por Rik Henderson.