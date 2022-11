As especificações do Xiaomi 13 Pro vazaram e ficam muito bem

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Quando 2022 chega ao fim, as atenções já estão voltadas para os anúncios telefônicos do carro-chefe 2023 com o Xiaomi 13 Pro, o último a vazar.

O último carro-chefe da Xiaomi - o Xiaomi 12T Pro - pode ter sido anunciado há apenas um mês, mas isso não significa que a empresa não esteja preparando a próxima grande coisa. É provável que seja o Xiaomi 13 Pro e um novo vazamento parece ter nos dado todos os detalhes, incluindo os chips e câmeras que podemos esperar.

Começando pelo chip que estará no coração do novo Xiaomi 13 Pro, o leaker Yogesh Brar diz que podemos esperar que o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 seja usado. Isso será combinado com 8GB ou 12GB de RAM, dependendo da configuração escolhida, enquanto o armazenamento irá variar de 128GB a 512GB, nos foi dito.

Em termos de carregamento, Brar diz que devemos esperar uma bateria de 4.800mAh com suporte para carregamento rápido de 120W, garantindo que os compradores não ficarão esperando que seu novo telefone seja ligado.

Na parte de trás, uma câmera principal de 50 megapixels será unida por uma ultrawide de 50 megapixels, diz Brar, enquanto que outro sensor de 50 megapixels tratará das tarefas de telefoto. Uma câmera de 32 megapixels virada para a frente tratará dos selos, com um chip Surge C2 encarregado do processamento da imagem. A Leica Color Science também será usada.

Quanto ao que a maioria das pessoas vai gastar seu tempo olhando, a Brar aponta para uma tela de 6,7 polegadas de 2K com suporte para uma taxa de atualização dinâmica via tecnologia LPTO.

Isso é muita informação sobre um dispositivo que ainda não foi anunciado, mas ainda teremos que esperar pela revelação oficial para conhecer todos os detalhes de ninharia. É provável que isso aconteça por volta do ano novo, se o passado for alguma indicação.

