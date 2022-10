A linha Redmi's Note 12 está aqui com uma surpresa de 200 megapixels

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Redmi anunciou hoje a nova série Note 12 e é composta de mais um telefone do que esperávamos - diga olá para a Edição Note 12 Discovery.

O grande anúncio da Xioami inclui a esperada Nota 12 5G, Nota 12 Pro, e Nota 12 Pro+, mas há um quarto aparelho que fica no topo da linha. É chamada de Discovery Edition e é muito semelhante à Note 12 Pro+, mas com algumas diferenças notáveis.

Vamos começar pela parte de baixo.

Redmi Nota 12 5G

A Redmi Note 12 5G é fornecida com um visor OLED de 6,67 polegadas com uma resolução de 2400x1080 e uma taxa de atualização variável de até 120Hz. A luminosidade chega a 450 nits.

Em termos de processador, há um Snapdragon 4 Gen 1 da Qualcomm que está sentado ao lado de 4GB, 6GB, ou 8GB de RAM, dependendo do modelo que você escolher e você receberá uma bateria de 5.000mAh com carga com fio de 33W. Um leitor de impressões digitais montado lateralmente cuida da biometria. A câmera principal da Note 12 5G é uma câmera de 48 megapixels com uma câmera de 8 megapixels.

Quanto ao preço, a nota 12 5G começa em RMB 1.199 (cerca de $166) e vem em azul, branco e preto.

Redmi Nota 12 Pro

A seguir, temos a Redmi Note 12 Pro. Em termos do que é diferente do modelo base, você está recebendo a mesma tela, mas é mais brilhante com 500 lêndeas e tem uma melhor relação de contraste. Há suporte para Dolby Vision, HDR10, e HDR10+ também.

Dentro, um chip atualizado significa a chegada do MediaTek Dimensity 1080 com 6GB, 8GB, ou 12GB de RAM, dependendo do modelo que você optar. Você recebe a mesma bateria de 5.000mAh, mas agora ela carrega a 67W.

Na parte de trás, temos uma câmera principal de 50 megapixels unida por uma ultra larga de 8 megapixels. Uma macro-câmera de 2 megapixels arredonda as coisas. Na frente, a câmera de selfie duplica para 16 megapixels. A nota 12 Pro suporta dois SIMS para aqueles que precisam desse tipo de coisa. O preço para este modelo começa em RMB 1.699 (cerca de $235) e você pode escolher entre azul, branco, preto e roxo.

Redmi Nota 12 Pro+

A seguir, a Redmi Note 12 Pro+. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Esta coisa é muito parecida com a Nota 12 Pro, mas com algumas notáveis exceções. Estas incluem uma nova câmera HPX Samsung de 200 megapixels, mas todas as outras continuam as mesmas. Há também suporte para a tecnologia HyperCharge de 120W.

Além disso, tudo o resto permanece o mesmo, mas o modelo base de 128GB desapareceu - são 256GB ou nada aqui. Os preços da Note 12 Pro+ começam em RMB 2.199 (cerca de 304 dólares) com as cores azul, branco e preto disponíveis.

Edição Redmi Note 12 Discovery

Finalmente, a inesperada Redmi Note 12 Discovery Edition. Esta novamente é quase idêntica à Note 12 Pro+, mas na verdade tem uma bateria menor - apenas 4.300mAh. Não que isso importe, porque esta oferece a tecnologia HyperCharge de 210W. Aqui também há apenas uma opção de armazenamento, portanto é 256GB com 8GB de RAM ou nada. Também está disponível apenas em preto e custa RMB 2.399 (cerca de $330).

A série Redmi Note 12 entra à venda em 30 de outubro na China Continental e você pode ler todos os detalhes de nitty gritty no comunicado de imprensa ligado abaixo.

Escrito por Oliver Haslam.