(Pocket-lint) - Xiaomi está realizando um evento de lançamento de produtos amanhã, terça-feira 4 de outubro de 2022, mas a Amazon parece ter levantado a tampa dos dois telefones esperados mais cedo.

O Xiaomi 12T e o 12T Pro apareceram nos sites da Amazon em toda a Europa, com a Amazon Espanha e a Amazon Alemanha listando ambos os aparelhos (que encontramos).

Vários detalhes podem ser extraídos das listas, incluindo a data de envio - 13 de outubro de 2022 - e os preços.

Como você pode ver nas telas que capturamos, o Xiaomi 12T 5G terá um preço de 649 euros, enquanto o Xiaomi 12T Pro terá um preço de 799 euros.

Várias imagens oficiais estão incluídas, além de algumas especificações. O 12T virá com uma câmera principal de 108 megapixels, tela AMOLED de 120Hz e funcionará no processador Mediatek Dimensity 8100 Ultra.

Terá uma bateria de 5.000mAh e será carregada de plana a 100 por cento em apenas 19 minutos.

O Xiaomi 12T Pro difere em algumas áreas. Sua câmera principal é de 200 megapixel, enquanto o processamento é fornecido por uma CPU Snapdragon 8+ Gen 1.

No entanto, as capacidades de bateria, exibição e carregamento são as mesmas.

Ambos os telefones vêm com Android 12 da caixa.

Descobriremos muito mais sobre eles amanhã durante o evento da Xiaomi. Você poderá acompanhá-lo ao vivo no Pocket-lint a partir das 13h BST.

Escrito por Rik Henderson.