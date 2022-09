Esta é uma apresentação do Xioami 12T Pro?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Já houve muito barulho ao redor do próximo smartphone de bandeira 12T Pro da Xiaomi, com vazamentos sugerindo que ele irá ostentar uma câmera de 200MP, por exemplo.

Agora, um prolífico leaker do Twitter publicou o que poderia ser a primeira imagem realmente confiável do design do telefone, juntamente com a de um novo Redmi Pad.

-

O telefone é praticamente idêntico ao Redmi K50 Extreme que foi lançado na China no início deste ano, como se dizia e se esperava, com a troca da marca pelo Xiaomi's.

Isso significa que o desenho traseiro é muito familiar, assim como aquele módulo de câmera, embora em teoria esteja recebendo um choque espectral em comparação com o original da Redmi.

Isto se alinha com os vazamentos de especificações que têm feito as rondas nos últimos meses, já que você pode ver claramente a marca de 200MP no impacto da câmera, e sugere que esses vazamentos podem, portanto, ser precisos quando se trata do resto das características do telefone.

Xiaomi 12T Pro



- 6.7" 1.5k OLED, 120Hz

- Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

- Câmera traseira: 200MP + 8MP (UW) + 2MP (Macro)

- Câmera frontal: 20MP

- 8/12GB RAM

- 128/256GB armazenamento

- Android 12, MIUI 13

- 5.000mAh bateria, 120W

- in-display FP



Lançamento em setembro



Primeiro olhar hoje - Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 15 de agosto de 2022

Portanto, não deve demorar muito até que possamos ver mais do telefone, com um lançamento em setembro tendo havido rumores por algum tempo, de modo que tudo isso pode se tornar um fato bastante em breve.

Escrito por Max Freeman-Mills.