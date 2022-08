Descoberta a listagem do Xiaomi 12T Pro no Google Play Console

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Uma listagem de um aparelho Xiaomi 12T Pro foi encontrada no Console Play do Google, o que sugere que o modelo do telefone está próximo do lançamento.

Espera-se queXiaomi lance a atualização T de sua principal série de telefones num futuro próximo, com os telefones assumindo muitas das especificações e características dos modelos regulares Xiaomi 12, mas com internos e câmeras reforçadas.

A parte confusa sobre esta listagem, no entanto, é que ela também está listada como "Redmi ditting", que parece ser algum tipo de nome de código.

Ainda mais confuso, a resolução do visor é listada como 1220 x 2712, que é inferior ao painel de resolução 1440 x 3200 que está no atual 12 Pro.

Não podemos imaginar um cenário onde Xiaomi colocaria um display tecnicamente mais pobre em um telefone que supostamente seria uma atualização para o modelo não-T.

Como relatado por 91Mobiles e Mysmartprice, isto essencialmente tornaria o telefone uma versão ajustada do Redmi K50 Ultra mais acessível.

Nossa suspeita é que a listagem está incorreta, mas só saberemos com certeza quando Xiaomi anunciar os novos telefones.

Uma especificação listada que é praticamente uma certeza ingênua é o processador dentro do telefone. Está listado como o Snapdragon 8+ Gen 1, que substituiria os 8 Gen 1 normais que atualmente alimentam o 12T Pro.

Os rumores sugerem que o 12T Pro poderia ser equipado com o sensor de 200 megapixels da Samsung, tornando-o um dos poucos fabricantes a adotar o mais recente sensor de câmera de alta resolução.

Quanto à data exata de lançamento, isso é desconhecido, embora se espere que seja em algum momento em setembro ou outubro.

Escrito por Cam Bunton.