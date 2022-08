O Xiaomi 12T Pro apresenta um snapper de 200MP e design familiar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Surgiu uma imagem que supostamente mostra o módulo de câmera do Xiaomi 12T Pro, e o design é uma visão familiar para os fãs do Xiaomi.

Parece quase idêntico ao Redmi K50 Extreme, lançado apenas na China, sugerindo que o 12T Pro será uma versão global rebadjada do telefone.

Há uma diferença chave, no entanto, e é o fato de que a foto vazada mostra claramente a marca de 200MP na caixa da câmera.

Como há muito poucos sensores de 200MP no mercado, é provável que este seja o Samsung Isocell HP1, que vimos pela primeira vez no Motorola X30 Pro.

Aqui está seu primeiro olhar sobre o Xiaomi 12T Pro no @phonandroid!



Câmera principal de 200 MP sem Leica, SD8+Gen1, visor plano. Parece ser uma versão afinada da Redmi K50 Extreme Edition. #Xiaomi12TProhttps://t.co/LDga1026wW-- William Zimmer (@iWilliiam) 15 de agosto de 2022

O artigo do Phonandroid parece ter sido retirado, mas felizmente a imagem ainda é visível no post do Twitter acima.

Em outros lugares, as especificações parecem idênticas ao Redmi K50 Extreme, conforme delineado pelo leaker Yogesh Brar.

Xiaomi 12T Pro



- 6.7" 1.5k OLED, 120Hz

- Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

- Câmera traseira: 200MP + 8MP (UW) + 2MP (Macro)

- Câmera frontal: 20MP

- 8/12GB RAM

- 128/256GB armazenamento

- Android 12, MIUI 13

- 5.000mAh bateria, 120W

- in-display FP



Lançamento em setembro



Primeiro olhar hoje - Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 15 de agosto de 2022

É uma folha de especificações bastante impressionante, além da sempre presente macro câmera de 2MP, que estamos fartos de ver em tantos telefones.

Caso contrário, parece que vai oferecer um desempenho sério, uma carga superveloz e uma câmera principal impressionante.

Com o histórico de preços competitivos da Xiaomi, ela poderia ser um modelo a ser observado nos próximos meses.

Escrito por Luke Baker.