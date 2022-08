Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Xiaomi revelou oficialmente o smartphone dobrável Mi Fold 2 no final do discurso anual de Lei Jun transmitido na China em 11 de agosto, e quente nos calcanhares do Samsung Galaxy Z Fold 4.

A empresa provocou o smartphone dobrável super fino antes do evento, alegando que o dispositivo era o "telefone dobrável mais fino do mundo" com apenas 5,4mm. Em comparação, o Samsung Galaxy Z Fold 4 é de 6,3mm.

A captura? Há uma boa chance do dispositivo só estar disponível na China, como seu predecessor, então você pode não ser capaz de comprá-lo, dependendo de onde você estiver baseado.

Xiaomi

Entretanto, o Xiaomi Mi Fold 2 oferecerá um sistema de câmera com um sensor principal de 50 megapixels com f/1.8 e OIS, assim como Leica smarts, como o Xiaomi 12S. Também apresenta uma dobradiça de gota d'água, permitindo seu design super fino em estilo livro, e é carregada via USB-C.

Há uma tela OLED de 6,56 polegadas no exterior, enquanto a tela interna é uma tela LTPO de 8,02 polegadas quando desdobrada - um pouco maior que a tela Z Fold 4 de 7,6 polegadas.

Há uma câmera de furo na parte superior da tela - nenhuma câmera de sub-projeção como a Samsung oferece - e há uma taxa de atualização variável entre 1Hz e 120Hz na tela interna.

Sob o capô, o Xiaomi Mi Fold 2 executa o chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e oferece 12GB de RAM e uma opção de 256GB, 512GB ou 1TB de armazenamento. Há também suporte para velocidades de carregamento de 67W e a bateria está confirmada para ser de 4500mAh. Também há alto-falantes Harmon Kardon a bordo.

O preço começará em 8999 yuan (cerca de £1120/$1340), embora a disponibilidade ainda não tenha sido revelada. Parece que virá em duas opções de cores de ouro e preto.

Escrito por Britta O'Boyle.