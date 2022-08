Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Ouvimos recentemente rumores de que o próximo telefone dobrável de Xiaomi está prestes a ser lançado, e isso agora parece mais provável do que nunca.

Seasoned leaker Ice Universe postou um vídeo no Twitter mostrando o Xiaomi Mix Fold 2 em toda a sua magra e brilhante glória.

Xiaomi MIX Fold2, o vídeo está aqui, é hora de surpreendê-lo, o telefone dobrável mais fino de todos os tempos, preste atenção no Tipo C, é apenas um pouco mais grosso que o Tipo C, não pode ser mais fino. Apenas 5,x mm de espessura. pic.twitter.com/FkX62zpVv3- Ice universe (@UniverseIce) 9 de agosto de 2022

O vídeo não dá muito, mas, como diz o tweet, parece que será incrivelmente fino em torno de apenas 5 mm.

Você pode ver como a porta USB-C atravessa quase todo o lado do telefone, tornando impossível ficar muito menor, sem ficar completamente sem porta.

Também podemos ver que o telefone parece ter uma estrutura dourada de alto brilho, e uma dobradiça não muito diferente da dobradiça Samsung Galaxy Z Fold 3.

No final do vídeo, vemos o logotipo Xiaomi Mix Fold 2, completo com a marca Leica, sugerindo que veremos algumas câmeras impressionantes no dispositivo.

Espera-se que o telefone seja lançado em algum momento deste mês e deverá apresentar um visor LTPO OLED de 8,1 polegadas com uma taxa de atualização de 120Hz.

Também há rumores de que será alimentado pelo chipset Snapdragon 8+ Gen 1, combinado com 16GB de RAM e 1TB de armazenamento.

O Xiaomi Mix Fold original só foi vendido na China e veio a preços que variam de 9.999 a 12.999 CNY (ou aproximadamente US$1.100 a US$1.929).

Esperamos que este modelo tenha um lançamento mais amplo e talvez uma etiqueta de preço mais amigável para a carteira, mas não estamos suster o fôlego.

Escrito por Luke Baker.