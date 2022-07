Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Espera-se que Xiaomi apresente em breve o smartphone Mix Fold 2 com um visor dobrável melhorado e uma taxa de atualização variável de 120Hz.

A empresa está programada para lançar o próximo telefone dobrável, chamado Xiaomi Mix Fold 2, em agosto de 2022. Um tweet recente do tipster Abhishek Yadav sugere que o smartphone será finalmente revelado no próximo mês, e poderá ser revelado junto com o MIUI 14 de próxima geração da empresa. Há rumores de que ele chegará por volta de 16 de agosto de 2022, para marcar as comemorações do 12º aniversário da empresa. Se Xiaomi for anfitrião de um evento nesse dia, talvez também anuncie seu telefone dobrável da próxima geração.

De acordo comrelatórios, a tela interna dobrável do Xiaomi Mix Fold 2 terá uma tela LTPO OLED de 8,1 polegadas com uma taxa de atualização variável de 120Hz.

Xiaomi está lançando o Xiaomi Fold 2 no próximo mês, ou seja, agosto de 2022. - Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 27 de julho de 2022

A tela também oferecerá uma resolução de tela de 2K com uma relação de aspecto de 21:9. Há rumores de que Xiaomi revelará um novo design de dobradiça para maior durabilidade também. Além disso, o smartphone poderia rodar no Snapdragon 8 Plus Gen 1 SoC da Qualcomm. Outros recursos de boatos incluíam 16GB de RAM, armazenamento de 1TB, e carregamento rápido de 67W. Quanto a quanto toda esta tecnologia lhe custará, tenha em mente o custo da primeira geração do Xiaomi Mix Fold CNY 12.999 (que é aproximadamente £1.580/$1.928) na China.

Ela nunca foi vendida fora da China.

Como nunca teve ampla disponibilidade, é preciso assumir que o Xiaomi Mix Fold 2 não estará disponível nos mercados internacionais, mas nunca se sabe. O Pocket-lint o manterá informado assim que mais detalhes forem anunciados.

Escrito por Maggie Tillman.