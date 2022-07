Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Xiaomi revelou o mais recente modelo para se juntar a seus telefones da série 12. Curiosamente, este anúncio vem após o lançamento do 12S, no qual muitos dos modelos da série 12 foram substituídos (pelo menos na China).

Ainda assim, o Xiaomi 12 Lite traz consigo os traços habituais do modelo "Lite". Isto significa principalmente que estamos recebendo um telefone fino e leve, embalado com alguma tecnologia de ponta em um dispositivo que custa consideravelmente menos do que seus modelos emblemáticos.

O design é um foco chave para este telefone e - assim como o 11 Lite - ele apresenta um corpo realmente fino: apenas 7,29mm de espessura e pesa 173g. Isso significa, aproximadamente o mesmo peso de um iPhone 13, em um corpo que é alguns milímetros mais fino do que o dispositivo popular da Apple.

Assim como a geração anterior, ele também é enviado em algumas cores pastéis atraentes: Lite Green e Lite Pink, assim como o habitual modelo preto para aqueles que querem algo um pouco mais "sensato".

Quanto às especificações, ele tem algumas características impressionantes para um telefone nesta faixa de preço. Na frente, há uma tela AMOLED de 6,55 polegadas que é certificada tanto para HDR10+ quanto para Dolby Vision, apresenta taxas de atualização de até 120Hz e amostragem por toque de 240Hz.

Este impressionante painel de som é unido por um par de alto-falantes estéreo, equipado com suporte de áudio espacial Dolby Atmos.

Dentro você obtém a plataforma Snapdragon 778G, que permite suporte 5G, bem como um desempenho quase de bandeira e é unido por uma bateria de 4300mAh. Isto pode parecer um pouco baixo, mas com uma carga rápida de 67W, não podemos imaginar que a ansiedade da bateria seja uma preocupação séria.

Quanto ao sistema de câmera tripla na parte traseira, que é composto pelo sensor Samsung HM2 de 108 megapixels no primário, uma câmera ultrawide de 8 megapixels e uma câmera de 2 megapixels de baixa resolução.

Haverá três variantes do Xiaomi 12 Lite: 6GB/128GB, 8GB/128GB e 8GB/256GB, e você pode pré-encomendar a partir de agora com um preço de varejo recomendado a partir de $399 em dólares americanos.

Escrito por Cam Bunton.