Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Com Xiaomi tendo lançado a série de telefones Xiaomi 12S na China - e com os modelos que provavelmente permanecerão no mercado chinês - todos os olhares estão agora voltados para o próximo lançamento global.

Os rumores sugerem que em breve poderemos ver o Xiaomi 12T Pro fazer sua aparição, e ele poderá estar entre os primeiros telefones a serem lançados usando uma câmera de 200 megapixels, provavelmente da Samsung.

Detalhes sobre o Xiaomi 12T Pro foram divulgados em um vídeo do YouTube(via Twitter), que - além de falar sobre o sensor de câmera em oferta - também menciona outras especificações esperadas.

Estas incluem o processador Snapdragon 8+ Gen 1, uma opção de armazenamento de 256GB e o que se diz ser "a melhor tela OLED de 120Hz" em sua faixa de preço. Esta faixa de preço: entre 13 milhões e 15 milhões de Dong vietnamitas, ou seja, aproximadamente £460-£540 ou $560-$640 em dinheiro do Reino Unido/EUA.

Enquanto entre os primeiros, Xiaomi provavelmente não estará presente na oferta de uma câmera de 200 megapixels este ano. Uma foto "inédita" de um telefone Motorola não lançado no início do ano também sugere que a Moto poderia apenas bater Xiaomi no mercado.

A Samsung anunciou pela primeira vez seu sensor Isocell HP1 de 200 megapixels em setembro de 2021, e desde então tem acompanhado com o HP3. E - embora Xiaomi e Motorola possam ser os primeiros a lançar um desses sensores em um telefone - não temos certeza se ou quando a Samsung irá usar um em seus próprios aparelhos.

Embora mais megapixels não signifique necessariamente melhores imagens, particularmente com pouca luz, mas o sensor da Samsung oferece a capacidade de pixel bin, combinando grupos de pixels para criar maiores onces quando necessário, para puxar mais luz. A Isocell HP1 também é capaz de filmar vídeo de 8K a 30fps.

A prova do pudim, como sempre, está na comida. Se estes telefones forem lançados com o sensor Samsung, finalmente seremos capazes de dizer exatamente quão bons são estes sensores de 200 megapixels.

Escrito por Cam Bunton.