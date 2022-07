Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Xiaomi levantou a tampa de seus telefones da Série 12S, com dois dos três novos modelos complementando os Xiaomi 12 e 12 Pro lançados no início deste ano.

Os Xiaomi 12S e 12S Pro foram anunciados durante o evento online de 4 de julho da empresa e, assim como o carro-chefe Xiaomi 12S Ultra também foi lançado, vêm com um sistema de câmera "co-engenheirado" com a Leica.

O 12S e o 12S Pro são muito semelhantes, exceto pelo tamanho da tela e pelas especificações da câmera traseira. O modelo padrão, menor, vem com uma tela AMOLED de 6,28 polegadas com resolução de 2400 x 1080 pixels e uma taxa de atualização de 120Hz. O dispositivo Pro pisa até 6,73 polegadas.

Ambos rodam no processador Snapdragon 8+ Gen 1, e podem ser especificados até 256GB de armazenamento interno e 12GB de RAM.

A unidade de câmera traseira Leica-badged no 12S oferece uma câmera principal de 50 megapixels (Sony IMX707), 13 megapixels ultrawide, e 5 megapixels telefoto/macro, enquanto o equivalente no 12S Pro usa sensores de 50 megapixels em toda a linha.

A câmera frontal é de 32 megapixels e está localizada atrás de um recorte de furo no centro superior do visor.

A bateria dentro do 12S é de 4.500mAh, com carga rápida de 67W (com fio). O modelo Pro ostenta uma bateria de 4.600mAh com carga rápida de 120W (com fio). Ambos os modelos apresentam carga rápida sem fio de 50W e carga reversa de 10W.

Os modelos Xiaomi 12S e 12S Pro estarão à venda inicialmente na China Continental, em esquemas de cores branco, preto, roxo e verde. Os detalhes de uma implementação global ainda não foram revelados.

