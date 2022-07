Xiaomi revela 12S Ultra, sua deslumbrante mega-camera-chave

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Finalmente, Xiaomi revelou seu último telefone de marca 'Ultra', e o primeiro carro-chefe da era da Leica-partnership, o ultra-premium: O Xiaomi 12S Ultra.

É claro que com o 12S Ultra, Xiaomi está tentando fazer uma declaração, assim como tem feito no passado com outros modelos 'Ultra'. Tudo, desde o design, até a potência interna e suas capacidades de câmera, coloca este telefone bem no topo de sua linha de produtos.

Xiaomi falou muito sobre sua parceria com a Leica que começou este ano, e envolve uma colaboração na qualidade dos resultados do hardware da câmera.

De trás, o telefone faz um grande show das câmeras, colocando-as em uma enorme protrusão de vidro redondo que domina o terço superior da parte traseira do telefone.

Faz lembrar um design usado pela Nokia em seus telefones Lumia, o carro-chefe há alguns anos, mas em vez de ser apenas uma parte funcional do telefone, é também uma parte fundamental de seu design. Entretanto, ele vem com um acabamento semelhante ao couro e possui certificação IP68 para resistência à água e poeira.

Quanto às especificações da câmera, é um conjunto bastante impressionante de sensores liderados pelo sensor de 1 polegada Sony IMX989 50,3-megapixel. Está entre os maiores sensores que já apareceram em um smartphone, e unidos por um ultrawide de 48 megapixel e um zoom de 48 megapixel de periscópio.

Os modelos da série Xiaomi 12S usam a principal plataforma Snapdragon 8+ Gen 1. Com sua arquitetura de processamento de 4nm, é o mais recente chipset de alto desempenho da divisão móvel da Qualcomm.

Este é emparelhado com 8GB ou 12GB de RAM e 256GB ou 512GB de armazenamento, além de uma grande bateria de 4860mAh com carga rápida com fio de 67W e carga sem fio de 50W.

Outros detalhes incluem um display AMOLED de 6,73 polegadas, com resolução de 3200 x 1440, brilho de pico de 1500 nits e taxas de atualização adaptativas de 120hz que podem atingir até 1Hz quando necessário.

É capaz de Dolby Vision e apresenta suporte de 10 bits para mais de 1 bilhão de cores, bem como suporte para os padrões HDR10+, HLG e HDR10. Ele também roda Android 12, mas com a pele MIUI 13 da Xiaomi no topo.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Inicialmente, o telefone será colocado à venda na China, com um lançamento global mais amplo previsto para mais tarde, e será enviado em Preto Clássico e Verde Verdant.

Escrito por Cam Bunton.