(Pocket-lint) - A Xiaomi anunciou a data de lançamento de sua próxima linha de telefones de bandeira: A série Xiaomi 12S será lançada em 4 de julho, e - a partir do anúncio no Twitter - parece que você será capaz de transmiti-la em múltiplas plataformas de mídia social.

A imagem teaser da Xiaomi apresenta muito claramente tanto a marca Xiaomi quanto a marca Leica, deixando claro que esta linha de produtos contará com o sistema de câmera Leica, co-branded.

Através de seu cabo de mídia social chinês na Weibo, Xiaomi revelou quais modelos serão incluídos neste lançamento. Ela contará com três modelos: Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro e Xiaomi 12S Ultra.

O 12S é um "pequeno carro-chefe high-end", o 12S Pro é essencialmente um 12 Pro atualizado e o 12S Ultra é o telefone-chefe top de linha, ultra premium, com as melhores câmeras.

Na imagem teaser ao lado deste poste, vemos três telefones diferentes, onde o modelo traseiro com a maior unidade de câmera - provavelmente o 12S Ultra - também parece ter um acabamento em couro verde.

Em um tweet separado, as primeiras imagens das unidades de câmera da marca Leica dos 12 Pro foram reveladas, e mostram o mesmo design subestimado e proposital apresentado no Xiaomi 12 Pro, mas com o moniker Leica estampado nele.

Dada a proeminência da marca Leica no gráfico de lançamento oficial, esperaríamos que os três telefones tivessem câmeras semelhantes da marca Leica.

Quanto ao resto dos detalhes, estes ainda não foram revelados. Mas, felizmente, não temos tanto tempo para esperar até que Xiaomi derrame os feijões.

Escrito por Cam Bunton.