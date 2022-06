Xiaomi 12S poderia trazer uma lomba de potência em meados do ano para os aparelhos de bandeira

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Foram revelados detalhes sobre os planos da Xiaomi para uma atualização em meados do ano de sua família de dispositivos emblemáticos, que poderiam ser lançados na forma do 12S - ou talvez do 12T.

Realizar uma atualização no meio do ano não é nada de novo para a empresa: tanto Xiaomi como Redmi lançaram, em anos anteriores, dispositivos com novo núcleo de hardware. A Xiaomi muitas vezes crava estes dispositivos T, enquanto a Redmi frequentemente usa a letra S - embora às vezes haja variação regional na nomenclatura - e anteriormente também já vimos o Xiaomi 11i.

As especificações vazadas para os próximos dispositivos sugerem uma atualização do Xiaomi 12 e do Xiaomi 12 Pro com o Snapdragon 8+ Gen 1. Há também murmuração de que poderia haver uma versão Dimensity 9000 do Xiaomi 12S Pro - embora suspeitemos que este seja voltado para o mercado chinês.

Xiaomi 12S

8GB/128GB

8GB/256GB

12GB/512GB

Snapdragon 8+ Gen 1



Xiaomi 12S Pro

8GB/128GB

8GB/256GB

12GB/512GB

120W

Snapdragon 8+ Gen 1



Xiaomi 12S Pro

8GB/256GB

12GB/512GB

Dimensidade 9000- Mukul Sharma (@stufflistings) 20 de junho de 2022

Caso contrário, o vazamento sugere que não há grandes mudanças em relação aos modelos Xiaomi 12 existentes e isso é o que esperaríamos - enquanto ainda há expectativa para o lançamento potencial do Xiaomi 12 Ultra.

Espera-se que haja várias configurações, com 8 ou 12GB de RAM e armazenamento de 128, 256 ou 512GB.

Ainda não se sabe exatamente como Xiaomi nomeará estes dispositivos no cenário global, mas o ritmo de lançamentos telefônicos pode ficar um pouco assustador. Embora os dispositivos tenham sido lançados há algum tempo na China, com um atraso no lançamento global, as atualizações podem parecer chegar apenas meses após a versão anterior ter sido posta à venda.

Temos um esgotamento dos dispositivos Xiaomi aqui mesmo, mas é claro que fazer uma escolha sobre qual telefone comprar logo pode se tornar um pouco mais confuso.

