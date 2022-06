Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A série Xiaomi 12 é a mais recente linha telefônica numerada da empresa e - até agora - inclui o Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 e Xiaomi 12X. No entanto, não pára por aí.

Espera-se que Xiaomi acrescente o Xiaomi 12 Ultra, o deus-tier, à mistura. E - se as especificações importam para você - este poderia ser o telefone MIUI para chegar em 2022, porque as especificações rumorosas fazem alguma leitura de água na boca.

O próximo telefone ultra premium de Xiaomi vazou mais uma vez, e desta vez sob a forma de renders digitais de alta qualidade que não deixam nada para a imaginação.

Estes renders publicados mostram um dispositivo com uma grande tela curva com bisel skinny e uma minúscula câmera de furação automática. Ele também mostra um telefone com uma enorme unidade de câmera traseira.

Em termos gerais, a unidade de câmera parece semelhante ao que está na parte de trás do Honor Magic 4 Pro, exceto que há sete recortes de lentes no total, incluindo uma variedade de lentes e sensores, mais o flash LED.

Em termos de especificação, espera-se que essas câmeras incluam um zoom primário de 50 megapixels, um ultrawide de 48 megapixels e um periscópio de 48 megapixels, assim como alguns sensores adicionais.

Quanto ao display acima mencionado, é afirmado que é de 6,6 polegadas de gloriância AMOLED. É um painel com resolução de 1440 x 3200 com relação de 20:9 com suporte para 1 bilhão de cores, taxas de atualização de 120Hz e HDR10+. O pico de brilho atinge até 1700 lêndeas, o que o tornará um dos displays telefônicos mais brilhantes do mercado.

Os materiais de design também atendem às especificações, sendo de alta qualidade. É afirmado que apresentará um verso de cerâmica em combinação com a habitual estrutura frontal de vidro e alumínio.

Como é usual para vazamentos como este, a fonte é @OnLeaks, desta vez em colaboração com a Zouton, mas infelizmente não inclui detalhes sobre a capacidade da bateria ou capacidades de carga.

Usando o Xiaomi 12 Pro como referência, entretanto, é provável que possamos esperar ver a carga rápida de 120W incluída, e o mais recente processador Snapdragon 8 Gen 1 .

Espera-se que o telefone seja lançado no próximo mês, em algum momento, com um preço de varejo estabelecido em torno de US$1350.

Escrito por Cam Bunton.