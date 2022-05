Parceria entre Xiaomi e Leica que provavelmente adornará o Xiaomi 12 Ultra para o lançamento em julho de 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Xiaomi e Leica confirmaram oficialmente uma parceria, trabalhando juntas em imagens móveis. Xiaomi não é a primeira empresa a se emparelhar com a Leica - a Huawei tem usado câmeras da marca Leica em seu telefone há algum tempo.

O interessante do anúncio da Xiaomi e Leica é a confirmação de que o "primeiro smartphone com a marca Leica" desenvolvido pelo emparelhamento será lançado em julho.

Não faltaram rumores em torno do Xiaomi 12 Ultra, então é provável que seja esse o telefone que será anunciado.

Pouco mais se fala sobre o acordo, mas temos visto aparecerem Zeiss e Hasselblad em outros aparelhos da marca nos últimos anos, no que muitas vezes parece uma tentativa de aumentar as credenciais do fabricante do telefone e acrescentar alguma "herança" às reivindicações.

Xiaomi e @leica_camera alcançaram oficialmente uma parceria estratégica global em imagem móvel.



Combinando a lendária imagem e tecnologia inovadora, vamos esperar uma nova era de fotografia móvel em julho! pic.twitter.com/GyFut9ZTlg- Xiaomi (@Xiaomi) 23 de maio de 2022

Embora ambos os lados digam que trabalham juntos na solução, muitas vezes é difícil ver quais são os resultados: para a relação Huawei, por exemplo, a adição de uma lente mono foi comparada às câmeras de filme clássicas de Leica; com Zeiss e Vivo vimos a evolução de uma série de filtros e efeitos Zeiss.

Mas, no final das contas, estes pares não parecem perseguir o brilho fotográfico, em vez disso, eles se sentem mais como um exercício de marketing.

Cada vez mais, a conversa sobre IA e fotografia computacional nos deixa a sensação de que cem anos de proeza com imagens óticas não se traduzem imediatamente em grandes câmeras em um smartphone.

Estamos preparados para provar que estamos errados - na verdade, ficaríamos encantados se esta parceria produzisse o melhor telefone com câmera do mercado - mas não achamos que isso aconteça.

Escrito por Chris Hall.