Xiaomi pode lançar uma atualização 12 Pro com o Snapdragon 8 Gen 1

(Pocket-lint) - Xiaomi pode estar planejando lançar uma versão atualizada de seu smartphone Xiaomi 12 Pro com o Snapdragon 8 Gen 1 Plus e chamado Xiaomi 12S Pro.

Nos últimos anos, tornou-se comum que alguns fabricantes atualizem seus dispositivos com uma nova iteração quando um novo hardware é lançado. Vimos isso de fabricantes como o OnePlus, emitindo um modelo T - e agora estamos vendo isso também de outros fabricantes.

A atualização veria o Snapdragon 8 Gen 1 Plus no smartphone emblemático da Xiaomi (embora também haja rumores de um Xiaomi 12 Ultra) - enquanto também há rumores de que este hardware inédito da Qualcomm será anunciado em 20 de maio.

Isso é muita incerteza neste relatório em particular - embora a fonte, chamada Digital Chat Station em Weibo, tenha um bom histórico de vazamento de tais informações.

Parece que essa pode ser a única atualização que o Xiaomi 12S Pro oferece, mantendo-se fiel ao visor e a outros recursos que o telefone já oferece.

No entanto, isso levanta uma questão de quão sustentável este processo é. Nos últimos anos, vimos uma série de marcas passar de uma gama compreensível de aparelhos para uma bagunça fragmentada, onde um aparelho só está no mercado há 6 meses antes de ser substituído.

Em alguns casos - especialmente quando um dispositivo é lançado primeiro na China - ele pode estar disponível apenas em outras regiões (como a Europa) quando uma nova substituição é anunciada.

Isso faz com que o mercado de smartphones seja cada vez mais complicado de navegar. Tomar cada mercado isoladamente é bom, mas viver em um mercado globalizado, onde todos podem ver o que é lançado em outro lugar e às vezes comprar dispositivos importados online facilmente, significa que os clientes nunca sabem realmente onde seu dispositivo se senta ou por quanto tempo ele pode ser o melhor telefone para eles.

Com os telefones sendo altamente competitivos, no entanto, este aumento parece não ter fim: oferecer melhores especificações no papel atualmente parece mais importante do que investir na experiência de longo prazo do usuário.

Como dissemos, neste relatório específico há muita incerteza, mas com o lançamento agressivo dos aparelhos de Xiaomi, não ficaríamos surpresos se fosse verdade.

