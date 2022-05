Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com o passar das peles de andróide, poucos são tão pesados em sua abordagem como a pele MIUI de Xiaomi. Há muita coisa acontecendo aqui, e algumas coisas podem não se comportar da maneira que você está acostumado ou parecer com o que você já se familiarizou.

Portanto, se você tiver um dispositivo Xiaomi série 12 - ou qualquer outro telefone rodando o último MIUI construído com base no Android 12 - há muito com que se mexer para torná-lo seu. Assista ao vídeo abaixo ou leia um guia escrito:

Em sua última versão do MIUI, Xiaomi mudou as coisas quando se trata de notificações e ajustes rápidos. Deslocando-se da direita lança o 'Centro de Controle', o que lhe dá as alternâncias rápidas para determinadas configurações, enquanto que deslocando-se da esquerda traz as notificações para baixo.

Entretanto, se você quiser que as coisas voltem a ser como eram antes, com notificações e configurações rápidas caindo com um único giro, você pode. Basta ir para Configurações > Notificações e Centro de Controle. Encontre 'Estilo de centro de controle' e escolha 'Versão antiga'. Agora, quando você deslizar para baixo, mostrará as configurações alternando e as notificações do jeito tradicional do Android.

Se você decidir que realmente gosta do novo projeto do centro de controle, você pode realmente torná-lo mais útil, adicionando óculos de proteção domésticos inteligentes. Assim, por exemplo, se você tiver o Google Home instalado, você pode adicionar os controles do Google Home para facilitar a ativação e desativação de seus produtos domésticos inteligentes conectados.

Basta ir para Configurações > centro de notificações e controle e selecionar 'Casa Inteligente'. Se você tiver o Google Home instalado, você deve ver 'Home' aparecer na lista. Toque nele, e agora, quando você abandonar o centro de controle, ele será preenchido com grandes controles widget para seus dispositivos.

Quando você instala aplicativos no telefone Xiaomi, o MIUI escaneia o download para ter certeza de que é seguro. Entretanto, isto é em grande parte desnecessário para aplicativos da Play Store, uma vez que geralmente todos eles são seguros de instalar graças à verficiação Play Protect. Felizmente, você pode desativar essa varredura.

A maneira mais fácil de fazer isso é ir até a Play Store e encontrar um aplicativo ou jogo que você deseja instalar. Agora faça o download e instale-o, e quando você vir a tela de escaneamento, aperte a engrenagem de ajuste no canto superior. Agora, desligue a opção que diz 'Scan apps da Loja de Jogos do Google', e você não deve mais ver a interface de escaneamento quando fizer o download de novos aplicativos.

Quando você vai para a tela de seus aplicativos recentes, deslizando para cima e segurando, você verá miniaturas de aplicativos, mas às vezes você pode achar que quer desfocar as informações. Afinal, você pode ter um tópico de conversa ou informações pessoais em exibição. Então, para desfocá-las, aperte dois dedos em sua tela inicial e toque na engrenagem das configurações. Agora toque em 'mais'.

Role para baixo até ver a opção 'Previews de aplicativos borrados'. Bata nela e agora mude qualquer aplicativo que você gostaria de embaçar nessa visão de aplicativos recentes.

Por padrão, quando você instalar um novo aplicativo no Xiaomi 12 Pro, um ícone de aplicativo aparecerá na tela inicial. Se você gosta de manter seus aplicativos organizados, isto obviamente não é o ideal. Mas você pode impedi-los de aparecer aqui se você tiver a gaveta do aplicativo habilitada.

Então, deslize sua gaveta de aplicativos e toque no ícone do menu de três linhas no canto superior direito. Agora desligue o interruptor que está ao lado de "Colocar novos aplicativos na tela inicial". Agora, sempre que você baixar um novo aplicativo, ele não vai aparecer apenas na tela inicial. Ele irá apenas para a gaveta do aplicativo.

Quando você configurar seu telefone Xiaomi pela primeira vez, ele terá automaticamente a taxa de atualização de seu visor ajustada para mudar para cima e para baixo dinamicamente, com base no conteúdo do visor. Isto ajuda a economizar bateria. Entretanto, se - por qualquer razão - você quiser forçá-lo a manter uma taxa de atualização mais alta ou mais baixa, você pode configurá-lo dessa forma.

Se você quiser que seja constantemente a 120Hz para ver como isso afeta a nitidez e suavidade em toda a linha, vá para Configurações > Visualização > Taxa de atualização, e agora escolha 'Personalizado'. Aqui você pode escolher tê-la a 60Hz, 90Hz a 120Hz.

Sim, você leu isso direito. O Xiaomi 12 Pro pode medir seu ritmo cardíaco, e o faz com o sensor de impressões digitais no visor. Basta ir para Configurações > Características especiais, e então escolher 'Ritmo cardíaco'.

Pressione 'Start' e então segure seu polegar na área do leitor de impressões digitais do visor. No entanto, não sugerimos usá-lo como seu principal scanner de freqüência cardíaca, porque, comparado com nossos dados de RH do smartwatch, ele estava longe de ser preciso, ou mesmo consistente.

Outra característica chamada "Special Feature" é a janela flutuante do aplicativo. Mas não é preciso fazer nada para habilitar esta. Basta ir para sua recente visualização de aplicativos e pressionar por muito tempo na visualização do aplicativo que você deseja como janela flutuante e você verá alguns botões flutuantes aparecerem. Toque naquele que se parece com um quadrado pequeno dentro de um maior.

Existem outros métodos para lançá-lo também. Por exemplo, se você quiser um aplicativo que não esteja aberto na visão de aplicativos recentes, você pode ir abrir a visão de aplicativos recentes e você deve ver uma aba que diz "janelas flutuantes" no topo. Toque nisto e depois escolha o aplicativo que você quer. Você também pode simplesmente arrastar para baixo qualquer barra de notificação de aplicativos que aparece na tela enquanto você está usando o telefone.

Agora esse aplicativo aparecerá como uma janela flutuante em cima do que quer que esteja em sua tela. Você pode redimensioná-lo arrastando qualquer um dos cantos inferiores, você pode movê-lo arrastando-o pela barra superior, ou pode fazê-lo encher a tela arrastando-o pela barra inferior. Bastante útil.

Esta não é exatamente nova, mas é uma de nossas coisas favoritas em um dispositivo MIUI. É chamado de 'Super papel de parede' e significa essencialmente a tela sempre ligada, o papel de parede de tela de trava e a transição do papel de parede da tela inicial sem problemas um no outro. É um efeito muito legal.

Vá para Configurações > Papel de parede e escolha 'Super papel de parede'. Agora você deve ver cinco opções. Escolha uma, e visualize o efeito tocando na tela para fazer a transição entre as três telas. Quando encontrar a que você mais gosta, basta clicar em 'Aplicar'. Agora, quando você acordar o telefone, verá este incrível efeito.

Se você estiver mudando de outro telefone Android para Xiaomi pela primeira vez, você pode achar a visualização em grade na tela dos aplicativos recentes um pouco frustrante. Mas, se quiser, você pode mudá-la para a visão mais clássica, horizontal.

Basta ir para Configurações > Tela inicial e agora encontrar 'Organizar itens em Recentes'. Toque na versão horizontal, e agora você terá uma visão mais padrão que você pode passar facilmente.

Se você tiver a gaveta do aplicativo habilitada, você provavelmente terá notado algumas abas no topo com nomes de categoria. A MIUI cria esses grupos automaticamente e os preenche com aplicativos relevantes. Mas, se você não os quiser, ou quiser criar os seus próprios, você pode fazer isso.

Basta abrir Configurações > Tela inicial e depois tocar em 'Tela inicial'. Agora toque em 'Gerenciar categorias de aplicativos'. Aqui você pode usar a chave múltipla na parte superior para desligar completamente as categorias, ou remover as que não quiser, tocando no 'X' ao lado das etiquetas, ou reordená-las arrastando as barras na lateral.

Se você quiser criar o seu próprio, basta tocar '+ Personalizado' na parte inferior. Digite um nome de categoria como 'mensagens' e depois escolha todos os seus aplicativos de mensagens da lista e toque no tique no canto superior para confirmar.

Este é um telefone útil que está em vários telefones Android hoje em dia, e é a capacidade de acordar seu telefone tocando duas vezes na tela ou simplesmente levantando o telefone. Vá para Configurações > Tela sempre ligada & Tela de travamento, e agora alternar entre as opções 'Levantar para Despertar' e 'Duplo toque'. Elas estão bem próximas uma da outra.

Quando você estiver digitando no teclado, ou passando algumas listas e telas, você vai sentir um toque sutil. Isso é chamado de feedback táctil, e você pode realmente ajustar a força do mesmo. Para fazer isso, vá para Configurações > Som e Vibração, e role para baixo até ver a opção 'Haptic feedback'. Desloque-o se você não quiser, ou deslize o controle deslizante para cima e para baixo até que ele atinja o nível desejado.

O Android 12 vem com um modo com uma mão embutida, mas o MIUI não facilita a busca. Habilitá-lo significa que você pode deslizar para baixo em sua tela para trazer áreas de difícil acesso. Para ativar o recurso, vá para Configurações > Configurações adicionais > Modo com uma mão, e ative-o. Agora você só precisa deslizar para baixo perto da borda inferior.

O software da Xiaomi vem com a capacidade de realmente afinar o aspecto de sua tela. Se você for para Settings > Display e depois 'Colour scheme' você verá uma série de opções pré-definidas para escolher. Vá até o fundo e você também pode ajustar a temperatura do equilíbrio branco.

Entretanto, se você for para Advanced Settings, poderá escolher entre perfis de cor P3 e sRGB também, e então realmente descer no nitty-gritty ajustando a tonalidade vermelha, verde e azul, ou mesmo ajustar o contraste, a gama e a saturação de acordo com sua preferência. Não se preocupe se você estragar tudo também, você pode simplesmente tocar em "restaurar os padrões" no fundo a qualquer momento.

Então, aí está, apenas algumas dicas e truques úteis para tentar. E acredite em nós quando dizemos que isto mal está arranhando a superfície, há muito mais para mexer e mexer no software MIUI. Portanto, não tenha medo de se enraizar no menu de configurações.

Escrito por Cam Bunton.