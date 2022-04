Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Poco revelou o mais recente smartphone para desafiar a coroa do "assassino da bandeira", e é chamado de Poco F4 GT. Pela aparência das coisas, ele está procurando construir sobre a reputação estelar da F3, oferecendo um desempenho de primeira linha por uma fração do preço de telefones de grandes nomes.

Como você suspeita, isso significa construir o telefone em torno da plataforma Snapdragon 8 Gen 1. Isso significa que ele tem o mesmo tipo de poder que o OnePlus 10 Pro e o Oppo Find X5 Pro.

Isso é emparelhado com o armazenamento LPDDR5 RAM e UFS 3.1 para garantir que o telefone funcione de forma tão rápida e suave como qualquer coisa no mercado, especialmente quando combinado com o sistema de câmara dupla de vapor que mantém os internos funcionando frios sob carga.

Está claro então que a Poco está realmente indo atrás desse desempenho rápido, e isso também atravessa para o departamento de carga. É o mais recente da safra de telefones da Xiaomi para enviar com o carregador estúpido e rápido de 120W para reabastecer aquela bateria de 4700mAh num piscar de olhos. (Em nossa revisão do Black Shark 4 Pro, isto poderia praticamente recarregar uma bateria inteira em cerca de 15 minutos).

Pegando outra folha do livro de jogo do Black Shark 4 Pro, o F4 GT tem botões magnéticos de ombro embutidos (ou gatilhos), que podem ser ejetados e recolocados fisicamente usando um simples interruptor. Você pode usá-los durante os jogos ou programar atalhos fora dos jogos para fazer coisas como tirar uma foto da tela ou lançar rapidamente a câmera.

Outros detalhes incluem a grande tela AMOLED plana de 6,67 polegadas na frente que está equipada com taxas de atualização de até 120Hz e suporte a cores de 10 bits, além de amostragem por toque de 480Hz para garantir que qualquer interação com a tela seja responsiva. Também há um sistema de câmera tripla na parte traseira, embora o comunicado à imprensa da Poco não forneça detalhes sobre eles.

A Poco F4 GT estará disponível em três cores: Preto Furtivo, Prata Cavaleiro e Amarelo Cibernético. Existem duas variantes, com os 8GB/128GB custando 599 euros e a opção 12GB/256GB com preço de 699 euros na Europa.

Ao lado do telefone, a Poco também revelou seu primeiro smartwatch. Chama-se Poco Watch e apresenta uma tela quadrada AMOLED touchscreen de 1,6 polegadas na frente e vem carregado com mais de 100 rostos de relógios.

Ele também pode ser usado para acompanhar a atividade diária, fitness e exercício com 100 modos de exercício que cobrem tudo, desde corrida e ciclismo até exercícios de ginástica indoor e caminhadas. Ele também pode rastrear seu sono à noite e monitorar sua sangrenta saturação de oxigênio.

A bateria do relógio também durará duas semanas com carga completa. A Poco ainda não anunciou o preço do relógio, mas suspeitamos que ele será muito acessível.

Escrito por Cam Bunton.