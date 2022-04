Xiaomi 12 Lite specs leak adiciona à lista de certificação

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já vimos o lançamento mundial dos Xiaomi 12 e 12 Pro, mas em breve eles serão acompanhados por uma alternativa mais acessível, se as listas de certificação recentes e as especificações vazadas passarem.

Diz-se que um Xiaomi 12 Lite 5G está no horizonte, possivelmente lançando ao lado do também anunciado Xiaomi 12 Ultra.

Ele apareceu nas listas da FCC, TKDN e EEC dos últimos anos - cada uma necessária para a aprovação de sua tecnologia sem fio - e agora uma lista completa de especificações foi publicada pelo leaker serial Yogesh Brar.

De acordo com seu feed no Twitter, o 12 Lite 5G apresentará um display FHD+ AMOLED de 6,55 polegadas com uma taxa de atualização de 120HZ.

Ela virá com 6 ou 8GB de RAM, dependendo do modelo, mais 128 ou 256GB de armazenamento.

Xiaomi 12 Lite 5G

(rumores)



-6.55" FHD+ AMOLED, 120Hz

-Qualcomm Snapdragon 778G

-6/8GB de RAM

-128/256GB de armazenamento

-Caminha traseira - 64MP (OIS) + 8MP (UW) + 5MP (macro)

-Cam frontal - 16MP

-4.500mAh bateria, 67W carregamento

-Android 12, MIUI 13

-In-display Fingerprint, Hi-Res Audio- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 11 de abril de 2022

Haverá uma unidade de três câmeras na parte traseira, diz ele, composta de uma came principal de 64 megapixels com estabilização óptica da imagem, mais uma macro de 8 megapixels ultra-larga e 5 megapixels.

A câmera dianteira será de 16 megapixels.

O telefone será alimentado pelo processador Snapdragon 778G da Qualcomm, que vem com um modem 5G, enquanto a bateria será de 4.500mAh. Ele também suportará carga rápida com fio de 67W.

Haverá também um sensor de impressão digital subexibido.

Quando soubermos, lhe traremos mais sobre o Xiaomi 12 Lite 5G.

Escrito por Rik Henderson.