Certificado Redmi Note 12, então pode estar conosco em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Redmi com certeza não fica por aí - tem uma política declarada publicamente para lançar um novo telefone Note a cada seis meses, o que significa que, mesmo com o Note 11 novo no mercado, é provável que a próxima iteração já esteja bem em seu caminho.

Você provavelmente poderia estar confiante de que a Nota 12 estava chegando de qualquer maneira, mas é ainda mais provável agora que o MySmartPrice descobriu que passou no conhecido processo de certificação 3C na China, que geralmente vaza a existência de telefones antes de serem anunciados.

Existem dois modelos na certificação, o que abre as portas para um potencial Note 12 Plus ou alguma outra versão atualizada do telefone base.

Ambos aparentemente usarão um processador MediaTek, embora qual deles não esteja claro - isso deixa algum espaço de manobra na frente de desempenho do telefone. O software foi um problema com a Nota 11, então espero que a Redmi também tenha conseguido melhorar as coisas nessa frente.

A certificação não inclui nenhum visual, portanto, também estamos completamente no escuro em termos de design do telefone. Se prova ser um desvio da aparência relativamente genérica do Note 11, ou se apega a eles, será lançado quando (ou se) o telefone for anunciado oficialmente.

Escrito por Max Freeman-Mills.