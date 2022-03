Poco F4 aparece em site de certificação, lançamento em breve?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Poco está se preparando para lançar seu próximo telefone principal acessível e, se for parecido com seu antecessor - o Poco F3 - pode ser um telefone que vale a pena esperar.

O Poco F4 apareceu no site de certificação tailandês, NBTC, o que confirma que é um dispositivo real e que será lançado em um futuro relativamente próximo.

Embora não haja especificações detalhadas reveladas na listagem da NBTC, ela mostra claramente o nome do telefone como 'Poco F4' e que é um dispositivo de comunicação com acesso a redes celulares.

Ainda não se sabe muito mais sobre o F4, mas rumores sugerem que ele será alimentado pelo processador Snapdragon 870 emparelhado com 8 GB de RAM. Espera-se também que execute uma versão do MIUI baseada no Android 12 .

Esse processador foi um dos pacotes surpresa de 2021, oferecendo desempenho de nível principal quase suficiente, mas geralmente em telefones que custam cerca de metade do que um carro-chefe de grande nome custaria. Se não menos.

De fato, no caso específico do Poco F3, o preço de varejo foi cerca de 1/3 do que você pagaria por um telefone principal. Portanto, esperamos que o Poco F4 siga o exemplo e ofereça ótimo desempenho a um preço baixo.

Escrito por Cam Bunton.