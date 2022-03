Telefone gamer Black Shark 5 é lançado na China

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Black Shark, submarca focada em telefones para jogos da Xiaomi, lançou dois novos dispositivos na China, o Black Shark 5 e o Black Shark 5 Pro.

Ambos apresentam componentes de alta especificação, como você pode esperar, com o modelo Pro divulgando o mais recente e melhor Snapdragon 8 Gen 1 SoC da Qualcomm.

Nenhum produto de jogo ousaria ser visto sem iluminação RGB , portanto, ambos os dispositivos apresentam um logotipo iluminado no painel traseiro.

Ambos os modelos estão disponíveis com uma variedade de configurações de armazenamento e em uma seleção de cores.

O Black Shark 5 Pro pode ser configurado com 8 GB, 12 GB ou 16 GB de RAM e com 256 GB ou 512 GB de armazenamento.

Os preços do Pro variam de CNY 4199 (cerca de US$ 660) a CNY 5499 (cerca de US$ 860).

O Black Shark 5 normal vem com até 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento com preços que variam de CNY 2799 (US$ 440) a CNY 3299 (US$ 520).

Ambos os modelos estão disponíveis em preto ou branco, mas a versão padrão adiciona um cinza à mistura. É um assunto bastante monótono, mas pelo menos a iluminação RGB pode apimentar um pouco as coisas.

Tal como acontece com o Black Shark 4 , ambos os telefones podem beneficiar de carregamento rápido de 120W e têm uma respeitável bateria de 4650 mAh.

O 5 Pro recebe uma impressionante câmera de 108MP, além de uma ultra grande angular e telefoto. O padrão troca a telefoto por uma macro e rebaixa o sensor principal para 64 GB.

Ambos recebem um AMOLED de 144Hz de 6,67 polegadas e 1300 nits de brilho máximo.

Ainda não se sabe quando ou onde esses telefones serão lançados fora da China, mas não podemos imaginar que vamos esperar muito.

Escrito por Luke Baker.