Redmi expande ainda mais a série Note 11 com Note 11 Pro+ 5G e Note 11S 5G

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Xiaomi anunciou uma expansão de sua série de dispositivos Redmi Note 11 , com a adição do Redmi Note 11 Pro+ e o Note 11 5G chegando aos usuários globais.

Para quem está tentando acompanhar, já existe um Redmi Note 11 , Note 11 Pro, Note 11 Pro 5G e Note 11S - e para deixar ainda mais confuso, nem todos esses modelos possuem as mesmas especificações em todas as regiões.

O Redmi Note 11 Pro + 5G foi anunciado com hardware MediaTek Dimensity 920, câmera principal de 108 megapixels, tela AMOLED de 6,67 polegadas com 120Hz e bateria de 4700mAh com carregamento com fio de 120W.

(Isso é diferente do Redmi Note 11 Pro+ existente que foi anunciado na Índia, que possui Snapdragon 695 e uma bateria de 5000mAh com carregamento de 67W - e parece ser o mesmo que o Redmi Note 11 Pro 5G em outras regiões.)

Adicionando às atualizações está o Redmi Note 11S 5G. Este modelo possui um MediaTek Dimensity 810 com bateria de 5000mAh e faz a transição para 5G. Ele também oferece uma tela de 6,6 polegadas (90Hz) e uma câmera principal de 50 megapixels, então, novamente - é um modelo diferente do Redmi Note 11S 4G anunciado em janeiro. (O Redmi Note 11S 5G global parece estar próximo das especificações do Redmi Note 11T 5G indiano.)

Portanto, é um momento confuso para a família Redmi Note 11 - todos os quais são comparados aqui se você realmente deseja saber o que há por aí .

Mas o melhor conselho é ficar em sua loja local e ver o que está disponível em seu mercado, porque alguns modelos podem não ser e alguns modelos podem não ter as mesmas especificações de modelos com o mesmo nome em outros lugares.

Se isso não for confuso o suficiente, a Redmi também anunciou o Redmi 10 5G. A Redmi diz que este é um novo modelo, não devendo ser confundido com o Redmi Note 10 5G, que utilizou o mesmo Dimensity 700 oferecido no novo aparelho. Novamente, esta é uma expansão para dar acesso ao 5G a preços acessíveis.

Quanto aos preços, veja como eles se dividem (só temos preços em dólares):

Redmi Note 11 Pro+ 5G: 6/128 GB $ 369; 8/128 GB $ 399; 8/256 GB $ 449

Redmi Note 11S 5G: 4/64 GB $ 249; 4/128 GB $ 279; 6/128 GB $ 299

Redmi 10 5G: 4/64 GB $ 199; 4/128 GB $ 229

A disponibilidade internacional ainda não é conhecida.

Escrito por Chris Hall.