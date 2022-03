A série Xiaomi 12 se torna global: Flagship Xiaomi 12 Pro lidera a carga

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série Xiaomi 12, lançada na China na virada do ano, já viu seu lançamento global oficial, o que significa que eles chegarão muito em breve a uma loja perto de você.

Existem três dispositivos na família, com o Xiaomi 12 Ultra permanecendo um boato por enquanto.

O Xiaomi 12 Pro é o dispositivo de nível superior, alimentado pelo Snapdragon 8 Gen 1 e com uma grande tela LTPO AMOLED de 6,73 polegadas. Há um trio de câmeras na parte traseira, cada uma oferecendo 50 megapixels e prometendo redefinir a experiência fotográfica.

Em nossa análise do Xiaomi 12 Pro , concluímos que "seja fotografando com boa luz, luz complicada ou condições de pouca luz, o Xiaomi 12 Pro raramente deixou de impressionar", o que é um grande elogio, pois não há truques aqui .

Há carregamento de 120W, mas a bateria é de apenas 4600mAh - menor que alguns rivais - mas a tela é ótima e o design também é bem refinado, por isso é um telefone principal atraente.

Se você quer algo menor, há o Xiaomi 12. Ele também carrega o Snapdragon 8 Gen 1, mas há uma tela AMOLED de 6,28 polegadas, levando a um design geral menor.

O Xiaomi 12 possui uma câmera principal de 50 megapixels, embora não seja a mesma do Pro, então a experiência será diferente.

De fato, suas três câmeras passam para uma ultra grande angular de 13 megapixels e uma telemacro de 5 megapixels, completamente diferentes.

Mas a bateria é quase do mesmo tamanho surpreendentemente, com 4500mAh, embora com carregamento de 67W.

Então você tem o Xiaomi 12X. Este é um irmão incomum, alimentado pelo Snapdragon 870 . Portanto, é um hardware central um pouco mais antigo, basicamente embalado no mesmo design do Xiaomi 12, mas perdendo alguns recursos principais, fazendo com que este telefone caia no que algumas pessoas chamam de categoria "sub-flagship".

Você pode ver como os três telefones se comparam aqui , mas se você não estiver atrás do poder principal, o Xiaomi 12X mais barato pode atendê-lo bem.

Quanto ao preço, a Xiaomi nos deu os preços dos EUA até agora:

Xiaomi 12 Pro: a partir de US$ 999

Xiaomi 12: a partir de US$ 749

Xiaomi 12X: a partir de US$ 649

Ainda estamos aguardando o preço total para outras regiões e atualizaremos quando tivermos isso confirmado. Estará disponível no Reino Unido a partir de abril, novamente, estamos esperando para confirmar outra disponibilidade.

