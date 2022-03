Lançamento global da série Xiaomi 12 previsto para 15 de março

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série de smartphones Xiaomi 12 foi lançada oficialmente na China no final do ano passado, mas há poucas pistas desde quando eles podem estar disponíveis globalmente.

Nós vamos. de acordo com um convite de marketing vazado/save-the-date, não deve demorar muito agora. Mostra que a Xiaomi planeja lançar as edições internacionais de seus aparelhos 12X, 12 e 12 Pro em 15 de março de 2022.

Postado pela primeira vez pelo site holandês Android Planet (mas posteriormente removido a pedido da própria Xaiomi), o convite de aparência oficial aponta para um evento online sob o slogan "domine todas as cenas". Também afirma que a série Xiaomi 12 é "a resposta para todos".

Além de uma data, o horário de início do evento é listado como 20:00 GMT.

Certamente, a Xiaomi solicitando sua remoção é um sinal tão bom quanto qualquer outro de que é o negócio real. Estamos um pouco surpresos que a empresa não quisesse agendar a transmissão para coincidir com o Mobile World Congress 2022, atualmente em andamento em Barcelona. Mas então, muitos outros optaram por sediar eventos em seu próprio tempo ultimamente. Veja o lançamento do Samsung Galaxy S22, por exemplo.

Em termos do que esperamos, o 12 e o 12 Pro certamente chegarão à Europa e mais longe. O 12X mais barato também. No entanto, talvez ainda não vejamos os rumores do Xiaomi 12 Ultra até o final deste ano.

Escrito por Rik Henderson.