Rumores, novidades e recursos do Xiaomi 12 Ultra

(Pocket-lint) - Embora a série Xiaomi 12 possa ser totalmente revelada e começar a chegar às mãos das pessoas, o carro-chefe da linha, o 12 Ultra, ainda não é oficial, além de estar sujeito a uma enxurrada de rumores e vazamentos sobre suas especificações e recursos .

Se e quando o Ultra for revelado, é provável que seja a vitrine de ponta de tudo o que a Xiaomi pode colocar em um telefone moderno, com opções de câmera atualizadas e as especificações mais avançadas no que diz respeito à tela e ao chipset.

Possivelmente julho, agosto de 2022

A partir de £ 1.199?

Ainda não temos uma data firme sobre o provável lançamento do telefone de nenhuma fonte oficial, mas há rumores circulando sobre quando o 12 Ultra pode fazer sua estreia. Mais recentemente, uma nova entrada descoberta no banco de dados interno da Xiaomi corroborou potencialmente algumas dessas alegações.

A suposição de trabalho neste momento é que o telefone está previsto para o terceiro trimestre de 2022, em algum momento de julho ou agosto, com base em quando a Xiaomi lançou variantes Ultra anteriores de seus smartphones.

Voltando à questão do preço, você pode assumir com segurança que o telefone terá um preço alto, dado seu status de carro-chefe, e seguindo o exemplo do Xiaomi Mi 11 Ultra, que chegou a £ 1.199 quando foi lançado.

Sem nenhuma palavra oficial sobre o preço, não há razão para supor que o próximo telefone será substancialmente mais acessível; portanto, se você é um grande fã da Xiaomi esperando por ele, talvez queira se preparar para outro grande número.

Novo design

Grande unidade de câmera circular?

Os vazamentos mais consistentes que vimos no Xiaomi 12 Ultra se concentraram em um grande aspecto do telefone - a colisão da câmera. Isso é algo que cada vez mais parece o maior fator na aparência de um telefone, dado que um lado é uma tela e a parte traseira é a parte que pode ser alterada.

E o 12 Ultra parece que não está interessado em jogar com segurança - as indicações são de que ele terá um sistema de câmera enorme e complexo que ocupa uma grande parte das costas do telefone em forma circular.

A imagem acima é supostamente de uma capa para o telefone que vazou em dezembro de 2021 e combina com renderizações e impressões escritas que foram lançadas antes e desde então.

Por um lado, é inegavelmente uma unidade de câmera muito grande, mas também vimos muitos telefones nos últimos anos dando até metade de suas costas para as câmeras, e se as especificações que a Xiaomi pode colocar no design são vale a pena, não podemos ver ninguém se incomodando muito com a aparência.

Taxa de atualização de 120Hz esperada

Resolução 2K baseada em precedentes

Também não temos uma indicação firme de qual tela o 12 Ultra empregará, mas podemos situá-lo aproximadamente graças ao precedente estabelecido pela linha Xiaomi 12 padrão, que atuará como linha de base para o telefone mais sofisticado.

Esses aparelhos possuem telas de taxa de atualização de 120Hz, e a versão Pro tem 6,7 polegadas e resolução de 2K, criando alguns elementos realmente impressionantes. Agora, se o 12 Ultra pode realmente atualizar isso é uma questão em aberto, mas ficaríamos muito surpresos se ele chegasse com especificações menos impressionantes.

12 Pro tem três câmeras de 50MP

Está claro pelo design vazado da câmera do telefone, se essa impressão for precisa, que o 12 Ultra terá uma quantidade séria de câmeras para aproveitar enquanto você tira fotos e vídeos.

Novamente usando o Xiaomi 12 Pro como referência, esse telefone traz três câmeras de 50MP para a mesa, um atirador padrão junto com uma opção de ultra grande angular e telefoto cada. Esperamos que essas três opções permaneçam, embora possam ser atualizadas, pois o telefone será lançado um pouco mais tarde que seu irmão.

O número de recortes no estojo mostrado acima indica que pode haver ainda mais coisas acontecendo - isso pode significar que há um sensor de profundidade ou lente macro, ou simplesmente sistemas de flash mais complicados. Provavelmente teremos que esperar por mais informações para ter certeza.

Aqui está tudo o que sabemos até agora sobre o Xiaomi 12 Ultra.

Um relatório indica que há uma chance de a Xiaomi não lançar um 12 Ultra este ano, com base nos números de modelo em seu banco de dados.

Uma imagem vazada do case indica que o 12 Ultra terá uma enorme unidade de câmera circular , com muitos recortes para diferentes lentes e peças.

Um aparente vazamento sugere que o 12 Ultra não terá mais tela traseira, como o 11 Ultra, e especula sobre seu potencial chipset.

Um relatório do fansite Xiaomiui indica que pode haver dois modelos Ultra, um ainda mais sofisticado que o Ultra normal e chamado Ultra Enhanced.

