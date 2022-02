Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - À medida que os níveis de 'bang for buck' vão, poucos telefones atingem os níveis de especificações oferecidos pelo preço da série K da submarca da Xiaomi , Redmi. O mesmo parece ser verdade para o próximo grande modelo K, chamado K50 Pro.

O K50 Pro está configurado para apresentar o chipset mais recente e poderoso da Qualcomm - o Snapdragon 8 Gen 1 . Outros recursos de ponta também devem ser incluídos, como uma bateria de 4700mAh com carregamento rápido de 120W, um sistema de câmera tripla e - se for parecido com seu antecessor - uma tela AMOLED de 120Hz realmente brilhante.

Isso tudo de acordo com o último vazamento do @OnLeaks, em colaboração com Zoutons.ae , que vem com um conjunto de renderizações de alta resolução.

Essas renderizações mostram um dispositivo com uma unidade de câmera completamente redesenhada, quando comparada com o K40 Pro anterior. A saliência em forma de pílula foi substituída por uma unidade quadrada/retângulo.

A unidade quadrada possui três lentes e fica em cima de outro retângulo metálico prateado. Esse toque de design por si só fará com que ele retenha pelo menos alguma distinção visual em comparação com a série Note recém-atualizada .

De acordo com o vazamento, o telefone medirá cerca de 8,7 mm de espessura (excluindo a colisão da câmera), tornando-o um pouco mais espesso que o K40 Pro. Espera-se que seja um pouco mais curto e estreito, no entanto. Os modelos básicos possuem 6 GB de RAM e 128 GB.

Outros detalhes incluem uma câmera primária de 64 megapixels e uma tela plana de 6,6 polegadas com uma pequena câmera perfurada no centro superior.

As taxas de atualização da tela e o brilho não foram mencionados. No entanto, dado que o K40 Pro possui um painel de 120Hz com brilho máximo de 1300 nits, seria muito surpreendente se o K50 Pro não correspondesse a isso.

Escrito por Cam Bunton.