Vazamento do Poco X4 Pro 5G revela um enorme conjunto de câmeras de 108MP e poder do Snapdragon 695

(Pocket-lint) - O Poco X4 Pro 5G deve ser anunciado no Mobile World Congress em 28 de fevereiro, mas graças a um vazamento, temos um resumo completo de todos os detalhes deste próximo dispositivo.

O Poco X4 Pro 5G, como o nome sugere, terá integrado o 5G graças ao Snapdragon 695 que fica em seu coração. Este hardware octo-core de 6 nm oferece conectividade mmWave e Sub-6 5G, projetada para fornecer conectividade global em um pacote acessível.

Já vimos isso anteriormente no Redmi Note 11 Pro , e uma rápida olhada nesse dispositivo revela que eles são praticamente os mesmos em termos de especificações - enquanto o design também é semelhante.

Isso faz sentido, porque tanto Redmi quanto Poco são marcas Xiaomi.

De volta à lista de varejistas vazada e podemos ver que o Poco X4 Pro 5G terá tela AMOLED de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 120Hz e taxa de amostragem de toque de 360Hz.

Haverá 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, enquanto a bateria é de 5000 mAh, tão agradável e grande. Ele suporta carregamento de 67W, embora não saibamos se este carregador estará na caixa.

Na parte traseira do telefone, você encontrará uma câmera principal de 108 megapixels, uma câmera macro grande de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels em um enorme conjunto de câmeras que se estende por toda a parte traseira do telefone, juntamente com a marca Poco habitual. .

Parece semelhante a alguns dos estilos que vimos em alguns dispositivos "ultra", como o Xiaomi 11 Ultra , mas aqui aparece como um ponto de diferenciação para o Redmi Note 11 Pro.

Vazamentos anteriores haviam mencionado e a versão Laser Black deste aparelho, mas parece que também haverá uma versão clássica amarela Poco, além de azul. Espera-se que esteja executando o MIUI 13 no lançamento.

A boa notícia é que achamos que este será um ótimo telefone. O Redmi Note 11 Pro que analisamos oferece uma ótima experiência pelo dinheiro e esperamos que o Poco X4 Pro também.

O preço na listagem é de cerca de € 350, cerca de £ 290, mas esperamos uma confirmação completa dos preços - bem como quaisquer variações regionais quando a Poco lançar oficialmente este telefone em 28 de fevereiro.

Escrito por Chris Hall.