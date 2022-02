Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Esta semana, a Redmi revelará seu telefone para jogos K50 - o anúncio chinês está marcado para 16 de fevereiro - mas antes disso, mais informações sobre o aparelho para jogos foram provocadas pela marca Xiaomi.

Principalmente é a inclusão de carregamento super rápido de 120W que salta para fora das folhas de especificações. Não só isso será incrivelmente rápido para carregar - espere cerca de 15 minutos para deixar a bateria de 4700mAh quase cheia - também há um cabo de carregamento em forma de L para permitir que os jogadores deixem o telefone conectado enquanto jogam seus títulos favoritos.

Como já relatado, no entanto, um dos grandes apelos do K50 é sua edição especial tie-in com a equipe de F1 da Mercedes-AMG Petronas , com um design de edição limitada sendo disponibilizado também - embora em que tipo de volumes não ainda sabe.

Outros recursos de destaque do aparelho K50 incluem som JBL com Dolby Atmos, pois o que é um telefone para jogos sem um bom som? Também é dito ser o primeiro aparelho a incluir um novo sensor Sony de 20 megapixels (o IMX596), então talvez seja melhor quando se trata de tirar fotos do que a maioria.

Muitas vezes, a série K da Redmi é semelhante ao carro-chefe da Xiaomi do mesmo ano, mas o K50 é menos um reflexo do Xiaomi 12 ou 12 Pro do que você poderia esperar. É por isso que está indo com o ângulo do jogo para dar uma visão ainda mais exclusiva.

Parece que não há muito o que revelar, mas saberemos mais em 16 de fevereiro. Fiquei imaginando se o lançamento coincidirá com a data da F1 na China em abril deste ano, considerando que a edição especial da Petronas.

