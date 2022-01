Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Redmi, o braço acessível da Xiaomi , anunciou oficialmente o lançamento global da série de dispositivos Redmi Note 11. Em vez de apenas um modelo, há quatro.

A Redmi está oferecendo quatro dispositivos diferentes, executando o Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro, Note 11S e Note 11, cada um com especificações ligeiramente diferentes para dificultar sua decisão.

A disponibilidade regional será diferente, no entanto, com apenas o Note 11 Pro 5G e o Note 11 chegando ao Reino Unido - detalhamos todos os diferentes modelos abaixo para leitores internacionais.

Ambos os dispositivos Note 11 Pro vêm com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas que oferece taxa de atualização de 120Hz; os modelos Note 11 têm uma tela AMOLED de 6,43 polegadas, portanto, serão modelos menores em geral.

Essa não é a única diferença, pois cada um desses modelos está posicionado com especificações ligeiramente diferentes, como você verá em nossa comparação aqui .

Embora os designs sejam semelhantes, obviamente há uma pequena diferença entre os modelos Pro e não Pro.

Também há uma diferença de energia, com o Note 11 Pro 5G oferecendo Snapdragon 695. O rótulo 5G no nome é significativo, pois é o único modelo que oferece 5G - o Note 11 Pro e o Note 11S têm o MediaTek Helio G96, enquanto o Note 11 é Snapdragon 680, então todos são aparelhos 4G.

Voltando-se para a câmera e a Redmi está empacotando o sensor Samsung HM2 de 108 megapixels na maioria desses telefones para a câmera principal, é apenas a Nota 11 de nível básico que cai para uma câmera principal de 50 megapixels.

Há um ultra-amplo de 8 megapixels em todos os telefones junto com uma macro de 2 megapixels; há um sensor de profundidade na Nota 11, Nota 11S e Nota 11 Pro, com o modelo superior não conseguindo. Suspeitamos porque é de valor questionável de qualquer maneira e não achamos que o Note 11 Pro 5G sofrerá como resultado.

Haverá opções para RAM e armazenamento, o que significa vários preços diferentes e sobrepostos, enquanto todos os modelos também suportam microSD, um recurso popular para expansão de armazenamento em telefones mais acessíveis.

Todos esses dispositivos são alimentados por uma bateria de 5000mAh, com carregamento com fio de 67W nos modelos Pro e carregamento com fio de 33W nos modelos regulares.

O Redmi Note 11 e o Note 11S estarão disponíveis a partir de janeiro de 2022, os modelos Note 11 Pro estarão disponíveis em fevereiro de 2022. Os preços no Reino Unido serão revelados mais perto do lançamento, mas temos preços guia em dólares, que são os seguintes:

4+64 GB - $ 179

4+128 GB - $ 199

6+128 GB - $ 229

6+64 GB - $ 249

6+128 GB - $ 279

8+128 GB - $ 299

6+64 GB - $ 299

6+128 GB - $ 329

8+128 GB - $ 349

6+64 GB - $ 329

6+128 GB - $ 349

8+128 GB - $ 379

Escrito por Chris Hall.