A Xiaomi está supostamente trabalhando em uma garra dobrável com especificações e preços de primeira linha

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pensa-se que a Xiaomi está a desenvolver um novo smartphone que se dobra para dentro verticalmente.

De acordo com informações de um informante do Weibo conhecido como Digital Chat Station, a empresa chinesa está trabalhando em um novo telefone dobrável que terá o preço de um smartphone "principal principal". Ele pode ser alimentado pelo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC e pode incluir uma câmera principal de 50 megapixels em um corpo de garra principalmente fino e leve.

Outros recursos especulados incluem uma tela com resolução FHD+ e uma alta taxa de atualização de 120Hz. Tenha em mente que, se isso for verdade, ainda não seria o primeiro smartphone dobrável da Xiaomi. A Xiaomi tem o Mi Mix Fold (foto acima), por exemplo, embora seja um aparelho exclusivo da China. Também não está claro se este novo dobrável em concha da Xiaomi será lançado em todo o mundo quando for lançado.

Se isso acontecer, provavelmente competirá com o Samsung Galaxy Z Flip 3, que custa US $ 1.000 nos EUA. Surpreendentemente, a esse preço, ainda é um dos dobráveis mais baratos que você pode comprar.

Escrito por Maggie Tillman.