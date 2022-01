Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Poco, a marca derivada da Xiaomi, deve lançar seu sucessor Poco M3 em breve.

Devemos esperar ver o Poco M4 globalmente em fevereiro, revelou o informante Mukul Sharma em uma postagem no MySmartPrice .

O Poco M3 foi lançado na Índia em fevereiro de 2021, então o momento faz muito sentido.

O novo telefone deve ter um processador MediaTek, embora os detalhes ainda não tenham surgido.

Na frente de imagem, devemos esperar uma matriz de três câmeras com um sensor OV64B40 de 64MP, um sensor IMX355 de 8MP e uma lente OV2A de 2MP.

Há rumores de que a tela apresenta uma taxa de atualização de 90 Hz e é provável que seja um painel LCD FullHD.

O Poco M4 irá rodar o Android 11 fora da caixa com um skin Xiaomi MIUI na parte superior. Um pouco decepcionante, considerando que o Android 12 já foi lançado há algum tempo.

Os detalhes são escassos no momento, mas temos certeza de que haverá muito mais informações surgindo nas próximas semanas.

O Poco M3 nos impressionou com o valor absoluto pelo dinheiro que ofereceu, com especificações que geralmente são reservadas para dispositivos muito mais caros. Adoramos especialmente a bateria de 6.000 mAh, que pode mantê-lo energizado o dia todo.

Se o M4 for parecido com seu antecessor, com certeza será um sucesso entre os compradores móveis preocupados com o orçamento.