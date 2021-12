Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de vários rumores, um vazamento do Xiaomi 12 confirma que ele será o "carro-chefe da tela pequena" - com uma tela de 6,28 polegadas.

Houve rumores de que essa tela menor seria a reserva de um "Xiaomi 12X", mas agora isso parece infundado.

Isso significa, com base no teaser oficial da Xiaomi de 22 de dezembro , que o Xiaomi 12 Pro será o dispositivo com uma tela de escala maior - considerada uma tela de 6,67 polegadas.

O vazamento do Xiaomi 12 também confirma muito mais detalhes: a tela com classificação DisplayMate A + do dispositivo apresentará resolução de 2400 x 1800, taxa de atualização de 120 Hz, 16000 níveis de ajuste de brilho e alta faixa dinâmica HDR10 +.

A bateria tem, como rumores, 4500mAh de capacidade, mas o carregamento rápido é um pouco mais lento do que se pensava - embora, com 67 W com fio e 30 W sem fio, ainda seja rápido.

Em termos de câmeras, a traseira principal é de 50 megapixels (Samsung GN5), com abertura f / 1.9 e estabilização ótica de imagem (OIS). Combinado com um zoom ótico 3x, também com OIS, e uma lente super grande angular de 13 megapixels para compor o trio completo. Esperamos que os modelos Pro e Ultra sejam diferentes deste no geral.

Por último, os preços também vazaram, com o dispositivo a ser colocado à venda em 1º de janeiro de 2022 por ¥ 3699 (£ 433 / $ 580 por tradução direta) para o modelo de 8 GB + 128 GB. O modelo máximo de 12 GB + 256 GB custará ¥ 4399 (£ 515 / $ 690).