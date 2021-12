Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xiaomi 12 foi confirmado para uma revelação de 28 de dezembro de 2021 , mas os fatos concretos têm sido escassos até agora. No entanto, o pôster oficial da conferência da Xiaomi mostra dois tamanhos de aparelhos, adicionando combustível à expectativa de que ele revelará a gama completa - Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Ultra - no evento de final de ano.

Originalmente, foi sugerido que a linha Xiaomi 12 apresentasse uma tela de 6,67 polegadas em toda a linha. No entanto, como a imagem oficial revela, há uma clara diferença de tamanho entre os dois aparelhos apresentados. Isso, ao que parece, apóia a teoria de que o Xiaomi 12 terá uma tela de 6,2 ou 6,3 polegadas, enquanto o Pro (ou talvez Ultra?) Terá uma tela maior de 6,67 ou 6,8 polegadas.

Claramente, ainda é tudo conjectura no momento, já que esperamos ver um trio de aparelhos neste evento. Parece mais provável que os modelos Xiaomi 12 e 12 Pro sejam do mesmo tamanho, mas com arranjos de câmera diferentes, enquanto o Ultra será o maior dos três - sua caixa de câmera circular traseira vazada certamente confirmaria que é o aparelho maior .

A Xiaomi já havia confirmado que usará a plataforma Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm - conforme revelado no Qualcomm Snapdragon Tech Summit anual - e que será a primeira fabricante de telefones a lançar um aparelho com esse kit dentro . Se isso é para todas as variantes do Xiaomi 12, no entanto, ainda não foi esclarecido.

Portanto, ainda há muitas perguntas, mas pelo menos este pôster da conferência confirma que não será apenas o Xiaomi 12 sendo revelado em 28 de dezembro. Para todos os outros detalhes, no entanto, teremos que esperar e ver o que a Xiaomi revela oficialmente ...