Xiaomi 12 revela oficial: evento de 28 de dezembro na China confirmado

(Pocket-lint) - A série principal da Xiaomi 12 será revelada em 28 de dezembro em um evento de lançamento na China, revelou a Xiaomi oficialmente no Weibo , o site de mídia social chinês.

Entao, o que nos podemos esperar? Bem, é claramente tudo uma questão de velocidade. O pôster do evento (abaixo) apresenta o velocista chinês Su Bingtian, que não foi apenas o primeiro atleta chinês a quebrar a barreira dos 10 segundos para a corrida de 100m, mas também é um embaixador da marca Xiaomi.

É uma combinação bastante inteligente, já que o Xiaomi 12 será o primeiro aparelho a apresentar a plataforma Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm - conforme confirmado pela primeira vez no evento anual Tech Summit da Qualcomm no início de dezembro.

A data da revelação do Xiaomi 12 foi inicialmente divulgada como sendo 12 de dezembro, de acordo com o nome do aparelho, mas com base nos cronogramas de lançamento dos anos anteriores, era sempre mais provável que fosse no final do ano ( a série Mi 11 foi revelado na terça-feira, 29 de dezembro de 2020 , então o Xiaomi 12 está programado em um intervalo de tempo equivalente).

Apesar da data oficial, no entanto, ainda há relativamente pouco conhecido sobre o Xiaomi 12. Vimos um punhado de rumores, o mais interessante de todos é o conjunto de câmeras circulares gigantes que deve aparecer apenas no 12 Ultra , mas se nós ' Veremos três aparelhos ou mais é algo que teremos apenas que esperar e descobrir.