Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série Xiaomi 12 foi confirmada pelo CEO da empresa, Lei Jun , como o primeiro carro-chefe a apresentar a plataforma Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm . Mas pouco mais foi revelado no início de dezembro.

Agora, no entanto, um case vazado para o Xiaomi 12 Ultra - ou seja, o produto topo de linha da série - revela o que parece ser uma configuração de câmera traseira hipercomplexa que é totalmente diferente do aparelho Xiaomi Mi 11 Ultra anterior .

Isso não é uma surpresa total: em meados de novembro, informamos que o Xiaomi 12 provavelmente abandonaria a tela traseira de seu antecessor, em vez de optar por um design diferente. E esta imagem vazada da GizmoChina certamente apóia esse boato.

Então, o que você pode esperar da configuração da câmera traseira do Xiaomi 12 UItra? Existem nada menos que oito aberturas na parte traseira, mas não esperamos que todas sejam relacionadas à câmera. O design circular está de acordo com o estilo de 2021, mas algumas dessas aberturas provavelmente serão para um microfone e flash - nem todas as câmeras.

Há rumores de que o 12 Ultra contará com um sensor principal Samsung GN5 de 50 megapixels - não o sensor de 200MP da Samsung como se pensava - junto com um trio de snappers de 48MP para fornecer zoom 2x, 5x e 10x. Um quinto sensor pode ser para grande angular, enquanto um sexto pode ser para tempo de voo (ToF) .

É importante notar que os designs do Xiaomi 12 Pro e do Xiaomi 12 de nível básico são totalmente diferentes, o que significa que o 12 Ultra se destacará por si só. Suspeitamos que o produto terá uma revelação na China no final de dezembro, com lançamento internacional no primeiro trimestre de 2022. Portanto, saberemos mais como e quando as informações forem oficiais e verificadas pela própria Xiaomi.