Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A submarca da Xiaomi, Redmi, planeja anunciar a série Note 11 em breve na China. Mas, até recentemente, havia especulações sobre quantos telefones a nova série incluiria.

A empresa recentemente compartilhou teasers em sua conta do Weibo , revelando que apresentará o Redmi Note 11 em 28 de outubro de 2021. Também confirmou a existência de um display punch-hold, configuração de três câmeras na parte traseira, botões de volume à direita e outros recursos, como um fone de ouvido de 3,5 mm e possível um blaster IR e um alto-falante sintonizado JBL. Ele não confirmou, no entanto, quantos telefones da série Redmi Note 11 esperar.

A maioria dos rumores aponta para pelo menos dois novos telefones: Note 11 e Note 11 Pro.

O Redmi Note 11 Pro deve apresentar uma tela OLED de 120 Hz, um sistema Dimensity 920 em um chip, 8 GB de RAM com armazenamento de 256 GB e uma bateria de 5.000 mAh com capacidade de carga de 67 W ou 120 W. O Redmi Note 11 carregará a mesma bateria, mas limitado a 33W de carga. Ele também incluirá uma tela LCD de 120 Hz, um Dimensity 810 SoC e 6 GB de RAM com 128 GB de armazenamento ou 8 GB de RAM com 128 GB de armazenamento.

Recentemente, um informante chamado Arsenal vazou informações importantes sobre o Redmi Note 11 e Redmi Note 11 Pro, confirmando muitas das especificações listadas acima.

Dito isso, um terceiro modelo Redmi Note 11 Pro + também foi localizado no JD.com antes do lançamento. Conforme observado por Gadgets 360 , o site de e-commerce atualmente lista três modelos - o Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro + - e observa que o Redmi Note 11 Pro + estará disponível em Mysterious Black, Misty Forest, e opções de cores Time Quiet Purple. A Xiaomi está aceitando reservas para os telefones em JD.com.

A Xiaomi ainda não avaliou nenhum dos vazamentos, mas sem dúvida terá mais a dizer sobre as especificações e recursos quando lançar os telefones.

