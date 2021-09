Xiaomi 11T vs 11T Pro: Qual é a diferença?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Xiaomi 11T e 11T Pro marcam uma nova era para os lançamentos internacionais da Xiaomi: é o fim da geração da marca Mi para esses carros-chefe acessíveis, lançados pela primeira vez pelo Mix 4 . Mas só porque o Mi não está no nome não significa que o mantra da série mudou: ainda há muitas especificações de ponta por um preço não tão alto.

Para 2021, a série T vem em duas formas: a entrada 11T e a moderada 11T Pro de step-up. Mas quais extras o aparelho Pro oferece? Aqui estão as principais diferenças comparadas.

Ambos os dispositivos: tela AMOLED de 6,67 polegadas, atualização de 120 Hz, resolução de 2400 x 1080 (FHD +)

Ambos os dispositivos: Cinza do meteorito, Branco do luar, Azul celestial

Ambos os dispositivos: dimensões 164,1 mm x 76,9 mm x 8,8 mm

Pisque e você perderá: o 11T e o 11T Pro quase não são diferentes, como você pode ver na imagem de comparação no topo. Isso porque, em última análise, não há diferenças cosméticas entre o par.

Ambos os aparelhos oferecem o mesmo painel AMOLED de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e resolução FullHD +. Ambos vêm em três opções de cores. Ambos têm o mesmo tamanho e aproximadamente o mesmo peso.

Portanto, se o que você está procurando é uma tela maior ou uma cor / material mais ousado, não é assim que esses dois aparelhos se diferenciam.

11T: MediaTek Dimensity 1200-Ultra, 8 GB de RAM

11T Pro: Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB de RAM

Ambos os dispositivos: capacidade de bateria de 5.000 mAh

11T: carregamento rápido de 67 W

11T Pro: 120W Xiaomi HyperCharge

11T Pro apenas: som de Harman Kardon

A principal diferenciação está no hardware sob o capô. O 11T traz a plataforma Dimensity 1200 da MediaTek para a Xiaomi pela primeira vez, aqui em sua modificação 1200-Ultra para as especificações da Xiaomi. O 11T Pro se mantém com a Qualcomm, oferecendo a plataforma Snapdragon 888 de gaveta superior, o que significa um pouco mais de potência.

Ambos os dispositivos também possuem a mesma capacidade de bateria de 5.000 mAh, mas seus protocolos de carregamento são significativamente diferentes: o carregamento rápido de 67 W do 11T é certamente rápido; mas o HyperCharge de 120 W do 11T Pro é um passo além - ele pode carregar quase três quartos da bateria em apenas 10 minutos.

A diferenciação de hardware significa certos recursos adicionais: o Pro oferece vídeo 8K e captura HDR10 +, o que o 11T não oferece; e a Xiaomi fez parceria com a Harman Kardon para equipar o som no Pro - um enfeite que falta no 11T padrão (embora ambos os aparelhos tenham alto-falantes duplos e sejam compatíveis com Dolby Atmos).

Ambos os dispositivos: câmera traseira tripla, câmera frontal selfie perfurada

Principal: 108 megapixels, abertura f / 1,75 Wide (120º): 8 MP, f / 2.2

Telemacro: 5MP, f / 2.4



Selfie: 16 MP, f / 2,45

11T Pro apenas: captura 8K, captura HDR10 +

Freqüentemente, o único diferencial de um aparelho Pro é a especificação da câmera - mas esse não é o caso em termos de hardware aqui. Na verdade, tanto o 11T quanto o 11T Pro têm a mesma configuração de câmeras centrais.

Isso significa lentes triplas na parte traseira, com um principal de 108 megapixels, um grande angular de 8MP e uma macro 2x de 5MP - semelhante ao desembolso do Mi 11 original, na verdade.

Em torno da frente há uma parte superior furada e central na tela, proporcionando um instantâneo selfie de 16 MP.

11T: lançamento de 8 de outubro de 2021; preço de £ 499

11T Pro: lançamento em 1º de outubro de 2021; preço de £ 599

Apesar de serem dispositivos muito semelhantes, no entanto, esse hardware da Qualcomm custará 20% a mais no preço de compra. Se você está mais interessado na captura de 8K e HDR10 +, então é uma escolha óbvia, caso contrário, com base apenas nas especificações, o 11T padrão parece uma venda mais inteligente - especialmente com seu preço pedido caindo pouco abaixo da marca de £ 500 no Reino Unido .